Productores toman planta de Pemex en Culiacán

Culiacán, Sin.- Ante la falta de respuestas para el precio justo de la comercialización de la tonelada del maíz y trigo en Sinaloa, los productores toman las instalaciones de Pemex en Culiacán, Sinaloa.

Gregorio Sánchez Cardenas, líder de agricultores, manifestó que están generando acciones para que las autoridades federales lo volteen a ver y den soluciones.

“No es posible que nosotros mañana a pasado salgamos con cartera vencida, que les vamos a dejar a nuestros hijos, hambre. Que está pensando con nuestros gobiernos”, señaló.

Agregó que están haciendo todo lo que tengan que hacer para también lograr pagar todos los créditos que se tienen pendientes.

Indicó que si es necesario tapar el acceso en el Aeropuerto Internacional de Culiacán lo van a hacer, esto con el fin de que ya se les dé celeridad a la falta de respuestas para la exigencia de precios justos en la tonelada del maíz y trigo.

Victor Nevárez, productor que acudió en apoyo a la manifestación, dijo que no ha habido respuestas que les dé certidumbre y falta una solución.

“El costo por hectárea vale igual, se necesita una solución en su totalidad no en partes, y no está resuelto”.

Detalló que el precio que les ofrecen es favorable, pero no para toda la cosecha debido a que no hasta el momento no se les ha dado seguridad a toda la producción de este año.

Concentración

Cabe destacar que en esta manifestación estuvieron presentes, alrededor de 300 productores de diferentes partes del estado, en apoyo a que las autoridades ya les den una respuesta y así poder tener seguridad en la compra de producción de maíz y trigo así como certeza para la siembra para próximas temporadas.