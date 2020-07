Advierten que ciudadanos usan mal el cubrebocas

Mazatlán, Sin.- Las personas pueden salir a correr y hacer ejercicio en la vía pública, parques, centros deportivos, balnearios, playas y albercas sin usar cubrebocas, siempre y cuando no tenga contacto con otras y guarde la sana distancia, pero por ningún motivo debe de estar en lugares cerrados, centros comerciales, negocios, oficinas, en conglomeraciones o en grupo sin usar equipo de protección personal, aseguró el médico internista Héctor Velasco Serrano.

Comentó que desgraciadamente, la población no ha entendido la importancia y uso del cubrebocas o la mascarilla quirúrgica, ya que no se la pone cuando debe de hacerlo y cuando no la necesita la trae puesta.

El cubrebocas es solamente cuando hay gente alrededor, si no hay gente alrededor tú puedes quitarte el cubrebocas tranquilamente y no te va a pasar nada; el virus no anda volando en el aire y se me va a meter, el cubrebocas es nomás cuando hay gente.Héctor Velasco Serrano

Dijo que por lo general se ve a muchos ciudadanos que conducen sus vehículos particulares con respirador, cuando van ellos solos en las unidades, hay gente que sale a hacer ejercicio con cubrebocas o que camina por el malecón o el Parque Lineal con equipo de protección personal.

Tú ves en la calle a toda la gente con cubrebocas, y es por la misma ansiedad que tiene y la neurosis, la paranoia por el temor a ser contagiado, la recomendación es que si hay gente alrededor ponte el cubrebocas, si no lo hay quítatelo y vete a correr, haz ejercicio sin cubrebocas; si vas manejando solo en el carro, quítate el cubrebocas, no te vas a contaminar manejando.Velasco Serrano

Sin embargo, insistió en que es un error que la gente no utilice mascarilla en lugares públicos o lugares cerrados donde haya más de 2 o 3 personas cercanas, porque su uso protege a unos como a otros.

Velasco Serrano señaló que hoy más que nunca, la ciudadanía debe cuidarse más, pues con la reapertura turística y las playas, así como la reactivación del sector productivo, lógicamente van a aumentar los contagios y los hospitales podrían ser rebasados en su capacidad.

Lo que yo digo es que abrir de manera masiva todos los sectores, reactivarse la vida cotidiana del puerto, lógicamente van aumentar los contagios, y peor que no están acatando las medidas, la gente sigue sin creer a pesar de que se están muriendo.Velasco Serrano

Puso de ejemplo de que muchos taxistas siguen sin usar cubrebocas y las personas que solicitan sus servicios tampoco lo traen.





TEXTUAL

El taxista no sabe si se el que subió trae Covid o el usuario si el chofer no trae, el cubrebocas protege a los demás, me está protegiendo a mí y a los demás.

Velasco Serrano

REAPERTURA

Desde el 23 de junio se abrieron en Mazatlán los espacios deportivos para hacer uso de ellos a un 25% de su capacidad, y el 1 de julio se dio la reapertura turística y de playas.





PROTOCOLO EN PLAYAS

1. Mantener una distancia de por los menos 1.50 m de los demás

2. Aplicarse gel con base de alcohol al 70% al momento del ingreso

3. No tocarse la cara, en especial ojos y boca

4. No compartir objetos de uso común o personal

5. Limpiarse con agua y jabón y desinfectar con alcohol frecuentemente

6. Usar siempre el EPP (mascarilla quirúrgica o respirador, guantes y protección ocular o facial)

7. Tomarse la temperatura diariamente

8. Al estornudar o toser, cubrirse la nariz y boca con el ángulo interno del brazo

















