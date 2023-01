Advierte Rocha a la UAS para no movilizar a estudiantes por ley orgánica

Culiacán, Sin.- "No quiero desorden ni deslealtades", advirtió el gobernador Rubén Rocha Moya a la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS)para no movilizar a sus estudiantes por inconformidades a la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la UAS.

Dicha reforma forma parte del programa legislativo de 2023, y se incluyen también reformas a las leyes orgánicas de la Universidad Autónoma de Occidente y la Universidad Autónoma Indígena de México.

Durante su conferencia semanera, el gobernador indicó que su gobierno ha brindado apoyo a la universidad como nunca antes. Sin embargo, manifestó que el hecho de que hayan acudido a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) para lanzar un acuerdo en contra de la reforma fue un acto desleal por parte del rector, Jesús Madueña Molina.

"¿Qué es lo que me molesta a mí? Lo que me molesta es que saquen ese acuerdo, que lo sacó el rector de aquí. Me molesta porque hacen suponer que la autonomía de la universidad está en riesgo en mi gobierno. Porque se lo dicen a los diputados, pero al igual que todos piensan que soy yo, entonces eso no se hace y menos con la amistad que tenemos. Que me digan cuándo ha habido un apoyo como el que le estoy dando yo a la universidad", declaró.

Por ahora, Rocha Moya no presentará iniciativa para la reforma. Foto: Kevin Chicuate | El Sol de Sinaloa

Asimismo, destacó que incluso ha recibido comentarios de otras instituciones educativas de nivel superior respecto al trato especial que tiene con la UAS.

¿Para qué se preocupan?

Rocha Moya mencionó que los directivos de la universidad no tienen de que espantarse, debido a que la reforma se tiene que consultar con la comunidad rosalina.

"No se espante nadie, tendrán que consultarlo con la comunidad universitaria y si la tienen controlada, ¿para qué se preocupan? Tienen algún miedo de que a la hora de la hora no se tenga tal control y que opinen diferente", comentó.

Las cuentas claras

Por otro lado, el titular del Ejecutivo mencionó todos los apoyos económicos que le ha otorgado a la UAS.

Asimismo, informó que debido a la actitud mostrada por las autoridades universitarias se empezará el cobro de 100 millones de pesos que el gobierno prestó para el pago de la primera quincena de enero del 2023.

"No permitamos que haya ese tipo de manifestaciones ligeras. Yo se los digo en público, para qué cerrarán, incluso les dimos aparte de los 275 millones y les conseguimos otros 275 con el gobierno federal, que nunca le habían dado. Y el compromiso era que con eso iban a terminar, pues todavía le tuvimos que prestar 100 millones. Desde el primer mes vamos a cobrar prorrogativo y que me lo paguen en el año", alegó.

Indicó que esas actitudes se deben a que las autoridades universitarias piensan que se pone en riesgo el proyecto político que se desarrolla internamente.

"Piensan que se pone en riesgo su proyecto, pero no su proyecto de universidad, su proyecto político. Luego van y me sacan eso, pero no es válido", mencionó.

Sin iniciativa... Por ahora

Rocha Moya agregó que por lo pronto él no mandara una iniciativa para la reforma, sin embargo, dijo que en caso de que la UAS saque a los estudiantes a manifestarse tiene guardada una propuesta, aunque no quiso decir cuál es.

"No sé si fue el rector o alguien que me dijo que me iba a sacar a los jóvenes de las aulas para manifestarse y yo para eso sí tengo remedio... En esas circunstancias si les mando una iniciativa de ley, solo en esas circunstancias", agregó.