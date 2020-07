Acusan al Acuario de descuidar Programa de Protección a la Tortuga

Mazatlán, Sin.- Con un encargado y tres personas más del Acuario Mazatlán que se integraron al programa, este año no se podrá proteger a la tortuga marina durante la temporada alta que se prolonga de julio a septiembre, aseguró el biólogo marino Fernando Enciso Saracho.

Lamentó que si no se atienden las playas de la avenida Del Mar, mucho menos las de Cerritos y que cuando menos se debido convocar a voluntarios para apoyar los trabajos de rescate de nidos y conservación de la tortuga, ya que el director del centro recreativo, Pablo Rojas Zepeda, argumentó que no se cuentan con recursos para contratar personal eventual.

Lo grave del caso, agregó el también integrante del Consejo Ecológico de Mazatlán, es que no se realizan recorridos por la zona costera para detectar la arribazón de tortugas que salen a desovar, sino que el personal del Acuario espera que la gente les llame para informarles cuando eso ocurre.

Señaló que a iniciativa propia, él estuvo recorriendo las playas desde la avenida Del Mar durante la contingencia de Covid-19, en el tiempo en que estuvieron cerradas las playas, hasta el 15 de julio, y nunca le tocó ver al personal del Programa de Protección a la Tortuga Marina.

“Jamás vi gente del Acuario, yo lo veo muy mal ese proyecto, está muy mal trabajado desde hace años, y ahora sin personal ni voluntarios, pues menos, qué sabe que va a pasar con los nidos ahí, si no tienen control con esta playa de aquí, menos allá en la de Cerritos”, expresó.

Refirió que en playas de Cerritos hay una asociación civil enfocada al rescate de la tortuga que está dispuesta a trabajar en el proyecto, pero hasta el momento se les ha negado el permiso, y sólo participan con el entierro de las especies marinas que salen muertas del mar.

El biólogo marino señaló que siempre se les ha criticado por el mal manejo que se le da a los huevos y las crías dentro del Acuario, ya que a pesar de que reportan cifras de mortalidad muy bajas y una natalidad muy alta, por el trato que reciben ahí, no corresponden a los números ni a las estadísticas de otros programas que existen en el país.

“Siempre han sacado muy alta la natalidad y muy baja la mortalidad, pero siempre se les ha criticado que a lo mejor están maquillando las cifras, según otros proyectos no es cierto, no puede ser porque para el manejo que se hace ahí deben de tener una mortalidad muy alta, no sabría decir de cuánto”, apuntó.

Para Fernando Enciso, el Acuario sí tiene los recursos para realizar bien el trabajo de protección a la tortuga marina, pero no lo hace desde hace varios años, y ahora se complica más con el asunto de la pandemia; sin embargo, agregó, debió de convocarse a gente voluntaria para emprender esta tarea.

CIFRAS 2019

1,047 nidos rescatados

85 mi crías liberadas

CONSERVACIÓN

Programa de Protección 2020:

16 nidos

1,576 huevos incubados

304 crías liberadas

