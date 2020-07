Paseos en catamarán se recuperan durante los fines de semana

Mazatlán, Sin.- De los tres paseos diarios que comúnmente se realizaban años anteriores durante el periodo vacacional de verano, ahora, debido a la poca afluencia de turistas que llega al puerto entre semana, se realizan de uno a dos viajes diarios.

Solo los viernes, sábados y domingos el servicio es rentable, ya que son los días de turismo en el puerto. Sin embargo, los operadores de catamarán señalan que las medidas sanitarias merman un poco el servicio, pues solo se les permite que las unidades vayan al 50% de su capacidad, dejando a gran número de viajeros sin atender.

"Turismo si hay, lo que pasa es que no podemos es subir mucha gente, lo máximo que nos permiten es el 50%, a este catamarán que le caben 190 personas solo tienen que ir 80. Realizamos tres paseos al día, pero no en todos se logra reunir a ese porcentaje", dijo Gerardo de catamarán Puesta del Sol.

Javier de catamarán Playa Sur ha resentido los efectos de la pandemia pues recuerda como en el 2019 el servicio estaba con una demanda del 100%.

"La demanda del servicio ha estado muy baja, ahorita en vez de hacer tres viajes solo hacemos dos y a veces solo uno. El fin de semana es cuando sube y si se levantan los tres viajes", comentó.

Para Miguel de catamarán La Iguana, lo más difícil ha sido lidiar con los usuarios pues muchos no quieren acatar las recomendaciones, como usar cubre bocas al abordar la unidad.

Te puede interesar: Adicciones no paran en la pandemia

"La gente que viene a veces no quiere seguir los protocolos, a fin de cuentas a eso vienen a Mazatlán a divertirse, pero la mayoría no trae cubre bocas y nosotros se los exigimos, no los dejamos pasar porque no queremos que nos vayan a parar actividades. Hay gente que se enoja, pero no nos vamos a exponer por unas cuantas personas", expresó.





























Lee más aquí:

Local Inicia el fin de semana con repunte del 15% en el Embarcadero Isla de la Piedra Local Tres meses desempleados: Se las ven negras sin ingresos

Local Celina Tirado lleva el gimnasio “a casa”