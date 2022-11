Gobierno de Sinaloa no dará recursos para museo del narco en Badiraguato

El gobernador Rubén Rocha Moya, declaró que el alcalde de Badiraguato, José Luis López Elenes, no le consulto el proyecto del museo del narcotráfico.

Asimismo, informó que ya se había puesto en contacto con el presidente municipal para esclarecer la problemática.

"Dijo que no le habían entendido bien... Va a ser un museo de cosas antigüas de Badiraguato que se guarden y se reconozcan", dijo.

Detalló que el recinto será construido con presupuesto del municipio, y que el gobierno estatal no tendrá participación.

Sin regaño

Rocha Moya explicó que todo fue un mal entendido, por lo cual no abra sanciones para el alcalde.

"Lo que yo le dije es que no es posible (el museo del narco), a lo que me dijo es que él no está con esa idea y que se le había entendido mal", comentó.

Por otro lado, señaló que esto es un intento de los medios para atacar al presidente, debido a las acusaciones de reuniones con los grupos delictivos y Andrés Manuel López Obrador.

"Son los que promueven esto (los militantes del PAN), esto de querer relacionar al presidente con los narcos porque saludo a la mamá de "El Chapo", argumentó.

El gobernador finalizó las declaraciones diciendo que no es tiempo para crear un museo del narco en Sinaloa.

"No estamos en condiciones, ahora, de estar haciendo apología ", finalizó.