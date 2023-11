Acuden cientos de familias a los panteones durante el día de Muertos

Mazatlán, Sin.- Entre rezos, cempasúchiles, pompones y gladiolas, cientos de familias acuden a los panteones municipales este 2 de noviembre en Mazatlán

Los camposantos abrieron sus puertas desde las seis de la mañana, pero fue a partir de las ocho, cuánto se empezó a notar más concurrencia, al menos en el Panteón Jardín 4.

Pese a que los rayos del sol pegaban con intensidad, los asistentes no dejaron de hacer trabajos de limpieza, desmonte y pintura en las lápidas, acomodar las ofrendas florales y después sentarse un rato a platicar, recordar y también rezar.

"Me ha reportado la directora Karla Camacho que los panteones están totalmente en condiciones, sin problemas, esperemos que no haya molestias, reclamos, que la gente está en orden", dijo el alcalde Edgar González Zataráin, al realizar un recorrido, aunque en algunos pasillos del cementerio se observaron todavía varios montones de maleza que había sido cortada pero no retirada.

Afluencia

El munícipe informó que el miércoles 1 de noviembre hubo una afluencia de 3,030 personas en los principales panteones de la ciudad; en el panteón 3 "café Marino" hubo una asistencia de 1,500 personas; 850 en el Jardín 4 y 680 en el Renacimiento.

Para este 02 de noviembre, agregó, se espera una asistencia de 11 mil personas.





Atenciones

El operativo de seguridad ha transcurrido sin mayores incidencias, señaló Eloy Ruiz Gastelum a excepción de las tres atenciones prehospitalarias que se brindaron el día miércoles; una persona que cayó de su propia altura, una picadura de alacrán y malestar general.