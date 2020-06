Actúa Ecología en tres casos de relleno en arroyos

Mazatlán, Sin.- A pesar de la proliferación de rellenos de arroyos y canales con escombro y basura, la Dirección de Ecología y Medio Ambiente y Seguridad Pública sólo han podido actuar en 3 ocasiones, ya que las denuncias ciudadanas no se hacen a tiempo y los reportes que llegan no incluyen datos de las personas involucradas, informó la titular de esta dependencia municipal, Lourdes Sanjuan Gallardo.

Local Edifican casas a orillas del arroyo Jabalines





Ellos pueden reportar, pero si no nos dicen quién lo está haciendo de aquí a que llegue Ecología, el reporte se tiene que hacer a Seguridad Pública, qué puede hacer Ecología cuando llega y está lleno de escombro, qué podemos hacer, es cuando se está haciendo, en ese momento el ciudadano tiene que hablar a Seguridad Pública Lourdes Sanjuan Gallardo.









Refirió que si una persona se da cuenta de que alguien está tirando escombro o basura en los cuerpos de agua, puede llamar al 911 para que la policía acuda al lugar y detenga a los responsables o en su casa presentar un reporte con los datos de las personas involucradas para que Ecología pueda intervenir.









Aquello que tenemos en denuncia es lo que se va a ver, y depuramos aquello que no tiene señalamientos, si a mí me dicen que rellenaron el arroyo, yo concluyo esa boleta pidiéndole a la persona que hace la denuncia que nos dé el nombre de la persona quien hizo ese relleno, pero como generalmente lo hacen en la noche o en la madrugada no hay un responsable para abordarlo Lourdes Sanjuan Gallardo.









Dijo que los únicos 3 casos en los que se ha actuado es porque, en el primero se denunció a tiempo el relleno con escombro y se detuvo a la persona, quien fue multada por Seguridad Pública; y los otros 2 casos, fueron reportes con señalamiento, en los que se identificó a las 2 personas.

El primer reporte se trata de un señor que tiró una cubeta con escombro, el reporte incluía la fotografía y los datos de la persona, Ecología citó a la persona a las oficinas y se le obligó a que recogiera el escombro que tiró en el arroyo; el segundo, fue una señora del arroyo Jabalíes que se le hizo fácil tirar abundante escombro en el cauce del cuerpo de agua, como era una persona muy pobre se le pidió que recogiera y limpiara el lugar donde arrojó el escombro.

Sanjuan Gallardo insistió que la Dirección de Ecología no puede abordar una denuncia si no hay un señalamiento primero.









Si una persona está rellenando, el ciudadano puede llamar a la policía al 911, para que detenga a esa persona que está haciendo eso, eso ya ha pasado en 3 ocasiones, afortunadamente, a una persona se la llevaron y se le puso multa, y las otras dos se les obligó a recoger el escombro y a limpiar la zona Lourdes Sanjuan Gallardo













Te puede interesar: Estrenan contenedores de basura ‘Pino Suárez’ y Olas Altas

REPORTES

La denuncia de relleno con escombro y basura a los cuerpos de agua se tienen que denunciar al 911 en tiempo y forma.





























Lee más aquí:

Local Aeropuerto de Mazatlán obtiene certificado de sanidad

Local Podrían abrir todos los comercios de Mazatlán la próxima semana

Local Limpian playa, oleaje deja basura en área de bañistas