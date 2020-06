Podrían abrir todos los comercios de Mazatlán la próxima semana

Mazatlán, Sin.- La Cámara de Comercio propone la apertura de la totalidad de los negocios el 26 de junio y de esa manera reactivar la economía en Mazatlán.

En una conferencia de prensa virtual, el presidente de la Canaco local, Jesús Sandoval Gaxiola, manifestó que han atendido las recomendaciones de las autoridades de los tres niveles de gobierno de cerrar, han sido respetuosos de los protocolos los que siguieron abiertos, pero que las pérdidas económicas los obligan a tomar otras medidas.









Queremos cumplir con todos los protocolos de salud pero que nos dejen trabajar a partir del 26 de junio incluyendo cines, plazas comerciales, casinos, centros nocturnos todos Jesús Sandoval Gaxiola









Por su parte, el secretario de la Canaco, Guillermo Romero Rodríguez, comentó que con los casi 90 días que tienen cerrados los negocios no esenciales viven una situación económica sumamente difícil y se han perdido casi 15 mil trabajadores tan solo en Mazatlán.









ya no tenemos para pagar nominas estamos viviendo una situación muy difícil se ha despedido a miles de trabajadores y eso las autoridades de los tres niveles de gobierno lo tienen que entender Jesús Sandoval Gaxiola









Además señalo en este contexto ya no debe haber dos Mazatlán, el que se vigila que es el organizado y el que no se ve y está lleno de comercio informal, que nadie lo toca, donde nadie dice nada, nadie se enferma y no pasa nada.





























