Bajas ventas marcan el inicio de 2024 en el embarcadero de la Isla de la Piedra

Mazatlán, Sin.- En este arranque de año los comerciantes del embarcadero de la Isla de la Piedra en Mazatlán reportan una significativa disminución en las ventas de sus productos, de más del 50 por ciento

“En otros años vendíamos más, ahorita ya no es así, me acuerdo bien que la gente venía y compraba mariscos, las ventas son bajas, no han despuntado", comentó Ernesto González Camberos, presidente de la sociedad cooperativa.

La mayoría de los productos ahora son adquiridos por restauranteros locales, en lugar de turistas comunes.

"Los restauranteros nos hacen fuertes con los pedidos para sus locales, porque el turista común no, nomas vienen a darse la vuelta o para cruzar a la isla, pero hasta ahí", añadió.

Los comerciantes señalan que los visitantes, en su mayoría, se limitan a tomar fotografías del lugar y no realizan compras con la frecuencia esperada.

Esperan el Carnaval

El presidente de la sociedad cooperativa del embarcadero aseguró que se encuentra preocupado por el mal inicio de año que están teniendo.

"Nos enfrentamos a un inicio de año desafiante. La falta de afluencia de turistas ha impactado directamente en nuestras ventas, nos preocupa mucho el hecho de que no se procuren los mariscos, ahí con el Carnaval, que ya viene, vamos a ver cómo nos va, porque apenas vamos para la mitad del mes, y ahorita ya lo dimos por perdido", detalló.