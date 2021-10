Abogados de Mazatlán no respaldan a Polo Palafox como próximo fiscal

Mazatlán, Sin.- La Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, delegación Sinaloa, aclaró que no tiene ni respalda a ningún candidato que se haya pronunciado por dirigir la Fiscalía General del Estado, porque va a defender la autonomía de este órgano de procuración de justicia.

José Antonio Serna Valdés, delegado en Sinaloa de la Confederación, indicó que han sido muy centrados y serios en torno a lo que se está manejando de la salida del Fiscal Juan José Ríos Estavillo, por lo que a menos que renuncie el Fiscal, se pudiera hacer la situación que se escucha en los pasillos, de que se vea un nuevo perfil.

Indicó que, como al momento no se ha dado esa situación, sino que han sido puras especulaciones y comentarios de pasillos.

El pasado sábado, la Federación de Abogados de Sinaloa y con el respaldo del 90 por ciento de los colegios del estado, se pronunciaron por apoyar el licenciado José Luis Polo Palafox para ser el próximo titular de la Fiscalía General del Estado.

“Aquí hay que ver y nuestra postura es que nosotros, como Confederación, no nos pronunciamos a favor de ninguna persona hasta el momento, y desmentimos cualquier situación que se haya dicho al respecto, todavía los abogados organizados de Sinaloa que forman parte de esta Confederación”, especificó el reconocido abogado.

Serna Valdés aclaró que hasta el momento, al Fiscal le faltan casi tres años por concluir y se debe de defender que no se pisotee la autonomía, ya que no es a una persona a la que se pisaría, sino a una institución, se burlarían de ella y eso no abona al estado de derecho.





















