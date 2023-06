Abogado confirma prácticas de UIPES contra la UAS

Culiacán, Sin.- El director de la Facultad de Derecho Mazatlán de la (UAS), Ramón Bonilla, aseguró que la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de Sinaloa (UIPES), mantiene una mala práctica ante la Constitución Mexicana, puesto que, en México para que una entidad del Ministerio Público investigue a una persona se debe de tener un antecedente de denuncia para continuar con el debido proceso.

En cambio, la Unidad primero hace la investigación y luego procede con la denuncia, y lo más alarmante es que esta pertenece a la Fiscalía General del Estado.

El integrante del Cuerpo Jurídico para la defensa de la Universidad, afirmó en una entrevista para Radio UAS que los actos de investigación son posteriores a las denuncias, no se pueden hacer antes. De igual manera, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, durante la conferencia semanera el pasado 22 de mayo, aseguró que la UIPES ya se encontraba investigando a la UAS y después se publicaron diversas denuncias en los medios de comunicación.

“¿Qué quiere decir esto? Pues que la UIPES primero investigó y después denunció, lo cual va a ser puesto en tela de juicio ante un juez federal. Bueno, te lo digo ya públicamente, ya lo están conociendo jueces federales y, por lo menos, en el caso de dos funcionarios de la Universidad, ya lo puedo decir, ya un juez federal se está abocando a conocer sobre el actuar de la UIPES, de tal manera que también Fiscalía está sobre el ojo de un juez federal”, mencionó.

Bonilla Rojas destacó que en el caso de la UIPES, hay funcionarios de la universidad que actualmente cuentan con una suspensión en contra de lo que ha realizado la unidad respecto a la investigación.

“La Universidad no niega que entre la Auditoría Superior de la Federación para recursos federales, la Universidad no niega que la Auditoría Superior del Estado entre para recursos estatales no federalizados, pero a lo que son ingresos propios que produce la propia Universidad hay otro esquema de Fiscalización, que por cierto está en la propia Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, aprobada por el propio Congreso del Estado, donde se narra cómo es la dinámica”, comentó.

Para finalizar, el académico universitario, comentó que los jueces federales han decretado las suspensiones en el caso, incluida una definitiva en contra de la ASE, por lo que se sabrá si procede o no lo que está haciendo la Auditoría.

Por su parte, el poder legislativo no ha hecho caso a escritos y tampoco con razones por lo que ha tenido que ir con los jueces para que lo determinen.