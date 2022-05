Aarón Flores Estrada es nombrado delegado del PRD en el sur de Sinaloa

Mazatlán. Sin-. En compañía del Comité Directivo Estatal y líderes políticos de Mazatlán, Rosario, Concordia y Escuinapa, Aaron Flores Estrada, recibió nombramiento como delegado político en el sur de Sinaloa del Partido de la Revolución Democrática.

Oner Lazcano López, presidente estatal del PRD, señaló que se trata de un relanzamiento político del partido y el objetivo es apoyar las demandas de la gente, con el trabajo de organización encabezado por Aron Flores, con una política socialdemócrata, de gran apertura a toda la sociedad.

"En el PRD tenemos un relanzamiento a nivel estado y vamos a empezar por el sur, dándole el nombramiento, las facultades, al ingeniero Aarón Flores, para que el coordine la zona de estos cuatro municipio. Decirles que en diciembre pasado hubo un congreso nacional del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México, dónde nos declaramos socialdemócratas; hay que seguir con esa política de socialdemocracia, para agarrar las causas de la gente", señaló.

Por su parte, Flores Estrada dijo que con este nombramiento inicia la restauración y crecimiento de su partido y aseguró que saldrán avantes con propuestas para servir a la comunidad.

Estuvieron presentes representantes políticos de los municipios de El Rosario, Concordia y Escuinapa. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

"El PRD tiene que agarrar otra vez las riendas para que la sociedad salga beneficiada, el PRD significa el rumbo de la democracia lo que están ahorita construyendo, no es de izquierda ni derecha ni de quién sabe dónde será", dijo.

Sin bienestar para el pueblo

El nuevo delegado político refirió que en Mazatlán no hay gestiones, bienestar ni seriedad para el pueblo y que más bien todo se ha convertido en pachanga.

"Han agarrado a Mazatlán como si fuera un ‘table dance’ Mazatlán no es eso, ni tampoco los otros municipios del estado. Yo no le veo gran avance ni bienestar a nuestro pueblo con este presidente que ha llegado; se han vuelto puros pleitos entre ellos discrepancias, no hay respeto, no hay honradez, no hay seriedad y no hay trabajo tampoco", refirió.