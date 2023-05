Entre el deterioro y el descuido, monumentos de Mazatlán pierden su belleza

Mazatlán, Sin.- Sin un programa de conservación establecido que permita darle un mantenimiento constante a la infraestructura turística de Mazatlán, los monumentos porteños, algunos de ellos con más de seis décadas de antigüedad y que son visitados por miles de turistas, sobreviven entre el óxido, la brisa marina, la humedad y el vandalismo.

El objetivo por el que fueron creados, de convenrtirse en sitios icónicos del puerto a lo largo de los 21 kilómetros de Malecón, del Valentino a Olas Altas, queda completamente desecho cuando el visitante llega a conocerlos y se topa con un panorama muy diferente al que ve en la publicidad que circula en internet sobre Mazatlán.

Angélica y su esposo visitaron el puerto procedentes de la Ciudad de México, es la primera vez que vienen y en su itinerario consideraron recorrer todos los monumentos que se encuentran sobre el Malecón para tomarse fotos en ellos.

Iniciaron por la mañana en el monumento a Pedro Infante, colocado en Olas Altas, luego pasaron por la Mujer Mazatleca, el Clavadista, la Sirena de los Mares y el de la Continuidad de la Vida, en el Paseo Claussen, para terminar al mediodía en los famosos Monos Bichis (Monumento al Pescador).

“Sí están muy bonitos, pero siento que les hace falta mantenimiento, algunos están más deteriorados que otros, en especial el Monumento al Pescador lo notamos descuidado, ni siquiera tenía agua, pienso que deberían poner más cuidado en ellos, porque la verdad a los turistas nos llama mucho la atención conocerlos y tomarnos las fotos en esos sitios y pues qué mejor que se encuentren en buen estado”, aseguró la visitante.

En su recorrido por el Malecón la siguiente parada fue el Monumento a la Pulmonía, que rinde homenaje al transporte icónico de Mazatlán y que aunque no tiene mucho tiempo de haberse instalado sobre la avenida Del Mar, a la altura de la calle Rafael Domínguez, ya que se inauguró en el año 1998, es uno de los que más deterioro presenta.

El turista llega a conocer estos monumentos y se topa con un panorama muy diferente al que ve en la publicidad. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

“La verdad sí nos subimos a la pulmonía con algo de miedo, porque está oxidada y hay partes medio rotas que si no te fijas te puedes cortar y con el óxido pues hasta una infección agarras. Nos tomamos la foto pero con mucho cuidado, es una lástima, en las fotos que habíamos visto en internet no se veía el mal estado en el que se encuentra”, agregó.

A lo largo del Malecón hay 22 monumentos, la mayoría de ellos de bronce, pero el mantenimiento que han recibido en los últimos cinco años es sólo de lavado y pintura, aunque muchos requieren de una rehabilitación profunda, por el deterioro que presentan a causa del sol, la brisa del mar, la lluvia, entre otros factores.

Al seguir caminando por la avenida Del Mar y llegar al cruce con la avenida Rafael Buelna, Angélica y su esposo se preguntaron qué significaba el monumento ubicado sobre la glorieta que une a dichas vialidades con la avenida Camarón Sábalo.

Es el monumento La Perla, inaugurado en el año 2020 y que solo funcionó unas semanas, ya que nunca más fue iluminado y desde entonces está sin agua.

“Aunque el Malecón está muy bonito y Mazatlán en general también, sí es decepcionante que no se cuiden estos detalles, porque son cosas que los turistas vemos y aunque eso no nos quita que la pasemos bien en el puerto, sí es evidente que no se tiene cuidado en su mantenimiento”, agregó Angélica.

Deterioro visible

En los últimos cinco años el deterioro de los monumentos ubicados a lo largo de la franja costera ha sido visible debido a la falta de mantenimiento por parte del municipio.

La falta de mantenimiento hace muy visible el deterioro de estos atractivos turísticos. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Para el empresario hotelero José María Hernández, con más de seis décadas dentro del sector turístico, es lamentable la falta de mantenimiento que registran los monumentos, entre ellos los más emblemáticos del puerto.

“Durante muchos años me ha tocado vivir diferentes etapas de Mazatlán y el mantenimiento de esas bellezas icónicas corresponde al Ayuntamiento, pero ahorita están más ocupados en la sucesión presidencial que en atender y embellecer Mazatlán, que quienes visiten el destino vean los monumentos, las fuentes, glorietas y miradores bonitos y bien cuidados, para que se retraten y lleven un buen recuerdo”, dijo.

Muchos de ellos, agregó, son desaprovechados y dan una mala imagen de la ciudad.

"Son atractivos turísticos, yo quisiera que la fuente de La Perla, que está en la glorieta del Valentino y que tiene años seca, que le pongan agua o la quiten, para qué quieren ese cochinero ahí, está desaprovechado, una fuente tan bonita; esta igual la de los ‘Monos Bichis’, está el pescador todo sucio y no tiene agua. Y ese es el monumento icónico de Mazatlán”.

Contra el vandalismo y el paso del tiempo

Además del Monumento al Pescador, La Pulmonía y La Perla, también le urge mantenimiento a la Reina de los Mares (Sirenita), ubicada en la Glorieta Sánchez Taboada, que ha sido vandalizada en diferentes ocasiones.

En los últimos 5 años, el mantenimiento que se le ha dado a los monumentos a lo largo del malecón ha sido mínimo. Foto: Archivo | El Sol de Mazatlán

La última rehabilitación profunda que se le hizo al Monumento al Pescador, que fue instalado en el cruce de la avenida Del Mar con Gutiérrez Nájera en el año 1958, fue en diciembre del 2016, con una inversión de 2 millones de pesos.

En ese entonces se puso mosaico veneciano, un sistema eléctrico para iluminación artística, sistema hidráulico para fuentes, detallado en resina a las figuras y pintura en general. A siete años de eso, la escultura luce bastante deteriorada.

El monumento La Perla fue inaugurado en octubre del 2020 durante el primer periodo de gobierno del ex alcalde Luis Guillermo Benítez Torres; la inversión de la obra fue de 4.5 millones de pesos y estuvo a cargo del gobierno estatal, municipal y la empresa Azteca Lighting, en lo que se refiere a la esfera de acero inoxidable, acabados e iluminación. Todo apuntaba a que se convertiría en uno de los atractivos más visitados, por su ubicación, sin embargo, por motivos que se desconocen, la estructura nunca fue funcional.

Otras de las obras que están en el olvido de las autoridades municipales son el área del Clavadista y el Monumento a la Continuidad de la Vida, que tuvo su última rehabilitación en el 2018, pero que actualmente, los delfines principalmente, se encuentran deteriorados e incluso la fuente llega a estar sin agua durante muchos días.

La Reina de los Mares, instalada en 1980 en la zona del Clavadista, es un claro ejemplo del vandalismo, ya que la sirena ha sido destruida poco a poco, primero le robaron el Cupido que tenía parado del lado izquierdo y luego le arrancaron un brazo, después la cola.

El monumento La Perla fue inaugurado en octubre del 2020. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

La Mujer Mazatleca es otro de los monumentos que sufre corrosión, suciedad y pérdida de pintura; se elaboró en 1982 y fue inaugurado oficialmente en 1983 por el escultor Juan Méndez. Está ubicada en el Paseo Claussen.

Así como también el Monumento al Beisbol, que originalmente fue colocado en el Estadio Teodoro Mariscal y desde el 2006 ubicado sobre la avenida Del Mar, cerca de llegar al cruce con Insurgentes

Por su parte, la icónica Pulmonía tuvo su última restauración en el año 2016, luego de ser objeto de un acto vandálico, al arrancarle el volante.

Los más nuevos

Los monumentos más nuevos son el de Jacques Cousteau, técnico oceanográfico que aportó sus conocimientos en bien de la conservación marina, el cual se instaló en el Paseo Claussen el año pasado y este mes de mayo se instaló a José Alfredo Jiménez en el mirador del Corazón del Paseo del Centenario.

En este último, el alcalde de Mazatlán, Édgar González Zataráin, aseguró que no se continuará con el proyecto de colocar bancas y un puente, como se tenía previsto cuando estaba el “Químico” Benítez Torres al frente del municipio, pero sí se pretende colocar a más personajes en esa plaza, hombres y mujeres ilustres.

La icónica Pulmonía tuvo su última restauración en el año 2016. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

También se solicitaron los permisos ante las autoridades correspondientes para la colocación de pasamanos y alumbrado, que le dé más seguridad a quienes visiten ese lugar.

"Tan pronto se nos dé luz verde se colocará alumbrado y una especie de pasamanos, barandales de acero inoxidable, también estamos esperando el permiso para el tema del Paseo de las Estrellas que están muy deterioradas y el Clavadista que estamos esperando".

Programa de restauración

El director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Mazatlán, Rigoberto Arámburo Bojorquez, asegura que ya se tiene una estrategia de intervención para la restauración de los monumentos y que próximamente van a salir las convocatorias de dichas obras.

Adelantó que se tienen algunos proyectos, se ha trabajado en el levantamiento, valoraciones y análisis detallado algunos monumentos principales de la ciudad, además de que se tiene un presupuesto etiquetado para la restauración.

De acuerdo al Programa Anual de Obra Pública, la partida para mantenimiento urbano es de 20 millones de pesos, aunque en este rubro también entran otras acciones, como la reparación del drenaje pluvial, reparación de losas en canales, puentes peatonales, señalamientos y mejoramiento vial.

La Secretaría de Turismo de Sinaloa informó que el encargado del mantenimiento es el municipio, por lo que no tiene asignado una partida de recursos económicos para eso porque son bienes municipales.

Los más deteriorados

- Monumento a la Pulmonía, última rehabilitación en 2016

- Monumento al Pescador, última rehabilitación en 2016

- Monumento La Perla, instalado en octubre del 2020, nunca ha funcionado

- Monumento a la Continuidad de la Vida, última rehabilitación en 2018

- La Reina de los Mares, nunca ha sido rehabilitada.

Antigüedad

- Monumento al Pescador (1958)

- La Reina de los Mares (1980)

- Mujer Mazatleca (1982)

- Continuidad a la Vida (1990)

- Monumento a la Pulmonía (1998)

- Monumento a Pedro Infante (2004)

- Monumento al Beisbol (2006)

- La Perla (2020)

Dato

22 monumentos se encuentran ubicados a lo largo de los 21 kilómetros de longitud del Malecón, del Valentino a Olas Altas.