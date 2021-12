A pesar de operativos, siguen las fiestas y posadas en la calle

Mazatlán, Sin.- A pesar de los operativos que se implementaron, continúan las fiestas y posadas en las calles de Mazatlán, reconoció el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

Dijo que no han sido muchas, porque a veces los mazatlecos quieren hacer las cosas a fuerzas, sin pedir permisos.

"Lo único que hacemos es pedirle que se acabe la fiesta en forma educada", manifestó.

El alcalde Benítez Torres rechazó que hayan aflojado en cuestión del Covid-19.

"No, para nada, es un tema que hemos fortalecido, los empresarios se habían relajado, no tenían gel, no tenían nada, ya retomamos eso y va muy bien", informó el Presidente Municipal.

Sobre el tope que se ubica por la avenida Camarón-Sábalo, negó que se vaya a quitar, sino que, por el contrario, van a poner más una vez que se tenga el Presupuesto de Egresos, ya que una gente que pase a exceso de velocidad es irresponsable.





