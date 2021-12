Cierran ejidatarios el basurón de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Ante el incumplimiento de pago, los ejidatarios de Urías cerraron el basurón y no permitieron el ingreso de los camiones recolectores de basura.

El presidente de El Ejido de Urías, Martín Palomares Lira, dijo que acudieron por última vez al Ayuntamiento porque ya es mucho tiempo que venció el contrato el pasado 31 de octubre y era hora que no les ha pagado el municipio.

Agregó que no es mucho el dinero que les adeuda el Ayuntamiento por la renta del basurón por dos meses, pero los ejidatarios son personas mayores que ocupan el dinero.

"Son dos meses, y van a vencer y no nos han pagado. Hemos estado platicando, vueltas y vueltas y lo último quieren que les facturemos, entonces nosotros les decimos somos comunidades ejidales, nosotros no debemos pagar impuestos ni predial porque no estamos en la competencia de ustedes del área privada", manifestó el dirigente ejidal.

Indicó que una vez que se registren ante el Registro Público pueden cobrarles todos los impuestos que quieran, sin embargo, mientras no, no obstante lamentó que esa sea la traba que tengan, que quieren que facturen y no lo pueden hacer porque no están registrados ante Hacienda.

Palomares Lira advirtió que ante la falta de pago, ya les cerraron el terreno del basurón la mañana de este lunes y si les pagan, vuelven a permitirles el paso a los camiones recolectores, pero si no hay acuerdo, se rescindirá el contrato.













