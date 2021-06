A partir de Mañana, serán legales matrimonios igualitarios en Sinaloa

Culiacán, Sin.- A 15 días de que el matrimonio igualitario fue aprobado por el Congreso del Estado de Sinaloa, finalmente, el nuevo Código Familiar, será publicado el día de mañana en el Periódico Oficial del Estado, luego de ser aprobado también por el gobernador, Quirino Ordaz Coppel.

Aún cuando se esperaba que hoy, día del Orgullo Gay, el nuevo Código Familiar fuera publicado el día de hoy por el Periódico Oficial del Estado, el gobernador Quirino Ordaz Coppel, ha confirmado que el día de mañana, será publicado, cumpliendo su palabra de que no vetaría el matrimonio igualitario.

“Hoy lo firmé, mañana será publicado en reunión extraordinaria, en el diario, hoy me lo pasaron a firmar y ya firmé, ese es un trámite interno, así que si creían que me iba a tardar, no, ahí está ya firmado y mañana será publicado”, puntualizó.

Ordaz Coppel mencionó que no encontró ningún inconveniente que se aprobara el matrimonio igualitario, pues es reconocer los derechos de todos, además de que así está cumpliendo con el mandato del Congreso del Estado.

La máxima autoridad del estado de Sinaloa también señaló que una vez que el Código Familiar este publicado en el Periódico Oficial, la dirección de Registro Civil ya debe tener los cambios adecuados para que puedan comenzar a contraer nupcias personas del mismo sexo en el estado.

Quirino Ordaz Coppel, declaró también que trataron de publicar en el diario oficial, el Código familiar, sin aplazarse más tiempo, por qué es un derecho que ya tenía que defenderse y es algo que se debía cumplir.









