En pandemia, incrementó la violencia en el hogar contra personas LGBT

Culiacán, Sin.- Aunado a los problemas de salud y económicos, la pandemia del coronavirus, trajo consigo, pleitos e inestabilidad con miembros de las familias, aumentando también la violencia en contra de personas LGBTQ+ en el hogar.

El presidente de Sinaloa Incluyente A.C, Tiago Ventura Cárdenas, señaló que estos cuatro jóvenes tuvieron que abandonar sus hogares por problemas con integrantes de la familia, que no aceptaron la revelación de su sexualidad.

Señaló que el encierro fue el primer factor que detonó la violencia en el hogar, pues en su mayoría, los jóvenes aprovechan el tiempo en la escuela o el trabajo, para evitar afrontar temas de sexualidad con sus padres.

"Se incrementó la violencia en el hogar. Aquellos jóvenes que no podían salir, que estaban con sus padres las 24 horas del día encerrados, que a veces el escape para enfrentarse o hablar del tema era la escuela o salir a trabajar, hubo mucha violencia. Hubo cuatro reportes de adolescentes que tuvieron que abandonar su hogar porque ya no aguantaron la presión que había dentro de la casa", dijo.

Ventura Cárdenas comentó que al huir de sus hogares, los jóvenes se exponen a sufrir otro tipo de violencia callejera.

"Todavía me preocupa porque son jóvenes que no deberían de estar en la calle, que deberían de estudiar y en la calle están propensos a mucha mayor violencia (.) La violencia ahorita no te lleva a la muerte. Pero si te lleva a unos golpes", subrayó.

Puntualizó que en Sinaloa 18 personas han sido asesinadas por su orientación sexual o de género, de las cuales, sólo un crimen ha sido resuelto.

En ese sentido, Ventura señaló que hace falta trabajar con las autoridades municipales y estatales, para crear acciones a favor de la no discriminación hacia personas de comunidad LGBTQ+.

"En siete años que estuvimos trabajando, se presentaron 18 personas asesinadas por si orientación de género y su orientación sexual, sólo un caso se ha resuelto, los demás estamos todavía viendo que ha pasado o donde están los culpables", finalizó.













