A la baja, venta de pescado en Playa Norte

Mazatlán, Sin.- El periodo vacacional de verano no ha sido bueno para los vendedores de mariscos de la zona de Playa Norte de Mazatlán.

Y es que aunque durante julio y agosto se ha visto la presencia de miles de visitantes, la mayoría de ellos no acude a comprar productos del mar en esta zona del puerto.

"Es una situación complicada para nosotros, porque antes la playa era conocida por ofrecer los mejores mariscos, pero ahora muchos turistas prefieren ir a comprar en otros lados, como a los muelles o las changueras", dijo María del Rosario Flores Galindo, presidenta de la Sociedad de Vendedores.

Debido a esto, las ventas no se han incrementado, incluso han bajado alrededor del 10 por ciento en julio y agosto, en comparación a como estaban en junio.

"En nada nos ha beneficiado este periodo vacacional, las ventas no han repuntado, se quedaron igual que siempre o incluso abajo, no hay que creer en esa historia de que el turista llega y compra, a ellos les llama la atención ir a restaurantes y así. Aunque aquí también se los podemos preparar, no somos su primera opción", agregó.

Los mazatlecos son los mejores clientes

La presidenta de la Sociedad de Vendedores añadió que son los locales los que realizan la mayor parte del consumo de sus productos, incluso hasta se sientan a comer ahí mismo.

"Las personas de Mazatlán son más tradicionales de lo que muchos creen, se sientan a comer aquí, ahí en el comal se les prepara la comida y se quedan un rato, el mazatleco es nuestro cliente número uno, son los que nos mantienen aquí desde hace años".