Por calor, vendedores de mariscos protegen sus productos

Mazatlán, Sin.- Con temperaturas que sobrepasan los 32 grados centígrados en Mazatlán, se deben intensificar las medidas de protección en lo que se refiere al manejo de mariscos y pescados frescos.

Omar Vargas, quien atiende un puesto de productos de mar en el mercado Pino Suárez, comentó que tienen que prevenirse para que el producto que venden no se eche a perder.

“Pues si es producto del día los ponemos aquí en el hielo, para que la calor no lo afecte tanto, tratamos de tener mucho cuidado cuando se trata de lo que vendemos, poner los mariscos en hielo o en un clima más frío reduce el riesgo de que se echen a perder”, comentó.

Otra de las medidas que se toman si es que los productos del día no se logran vender es meterlos en bolsas y congelarlos, durante cierta cantidad de tiempo, hasta que alguien los compre.

“Cuando el mariscos es fresco y no se logra vender, lo que hacemos es meterlo en bolsas y van directo al congelador, por lo menos durante unas 24 horas, esto se hace para que no apeste y no se eche a perder, así es como cuidamos también los productos, sobre todo con las lonjas y mojarra, que son las que más rápido se echan a perder”, añadió.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

¿Cómo detectar mariscos en mal estado?

Omar aseguró que son varios los puntos que hay para darse cuenta que un pescado, o cualquier producto de mar, está echado a perder, entre ellos la peste.

“Cuando un marisco apesta más de la cuenta es porque ya está podrido, o echado a perder, el olor puede ser engañoso, sobre todo porque las personas ya tienen la idea de que tienen un olor muy penetrante, pero apestan de más, es una peste muy rancia, muchas personas son muy inconscientes y así los venden con tal de no tener pérdidas”, explicó.

En este sentido, señaló que muchas personas así venden el marisco y que regularmente es gente de fuera la que lo compra, por no saber.

“Tengo algunos conocidos que hacen esto, y a los que se la aplican es a turistas, cuando ya se van a su tierra y vienen a comprar productos para llevar, a ellos son a los que perjudican. Hay que estar alertas, es muy común ver que se la apliquen al turismo”.