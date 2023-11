A hacer el bien sin esperar una recompensa, llama el Obispo de la Diócesis de Mazatlán

Mazatlán, Sin. -A hacer el bien sin esperar una recompensa o una respuesta, llama el Obispo de la Diócesis de Mazatlán Mario Espinosa Contreras.

Durante la homilía de la misa dominical en la Catedral de la Inmaculada Concepción, el prelado mencionó que al ayudar al prójimo se debe hacer con generosidad, sin anuncio y sin exhibicionismo, sino con sencillez y discreción.

"Que no nos cansemos de hacer el bien a los demás y hacerlo con generosidad, con un amor oblativo, no amor de intercambio, te doy y me das, me das bien yo te doy bien, me das mal yo te doy mal", mencionó.

"Ojalá que cada día tengamos todos más capacidad de dar, como dice la escritura, a veces queremos recibir y recibir, no, que demos y demos cada día más que, no sepa tu mano derecha lo que es a la izquierda", agregó.

Domingo de adviento

Espinosa Contreras anunció que el próximo 3 de diciembre será el primer domingo de adviento y durante la misa de nueve en la Catedral se bendecirá la corona que simboliza el tiempo de preparación antes de la Navidad.

"Puede ser una devoción familiar tener una coronita de adviento en sus casas y cada domingo prenderle una velita o una veladora, recitando algunas oraciones, implorando que seamos todos dignos de la salvación de Cristo".

Novenario

Asimismo recordó que el miércoles 29 de noviembre comienza el novenario de la festividad patronal de nuestra Señora de la inmaculada Concepción, que se festeja cada 8 de diciembre.

"Los feligreses que quieran en este novenario obsequiar como ofrenda una botella de vino de consagrar se les agradecerá, .autorizado en México es el que hace Pedro Domecq".