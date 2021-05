204 escuelas de Sinaloa fueron saqueadas y dañadas durante pandemia

Mazatlán, Sin.- En lo que va de la pandemia del coronavirus, a nivel estatal, la SEPyC ha recibido el reporte de robo y daño a instalaciones de 204 escuelas y oficinas de supervisión escolar, que de acuerdo al recurso presupuestal para el pago del deducible, se estaría hablando de un monto estimado de 26 millones 388 mil 671 pesos como pérdida o siniestro.

A través de la Dirección de Infraestructura Educativa, en coordinación con la Dirección de Recursos Materiales y Servicios (Área del Seguro Institucional), se han registrado y atendido, 172 escuelas federales, 31 estatales y 1 institución particular.

De estas, 76 son de nivel preescolar, 64 primarias, 33 secundarias, 20 de educación especial, 1 media superior, 1 superior y 9 oficinas de Supervisión Escolar con sostenimiento federalizado.

Los municipios con más reporte de robo y daño en escuelas son Culiacán con 105 casos, Mazatlán con 44, Ahome con 20, Guasave con 12, y Navolato, El Fuerte y Sinaloa de Leyva, con 4 casos cada uno. Escuinapa y Salvador Alvarado reportaron 2 casos por municipio, y Angostura, Badiraguato, Choix, Cosalá y Rosario, un caso cada uno.

Por primera vez, se busca cobrar el seguro institucional por motivo de robos a los centros escolares en la entidad, a la fecha se encuentran en trámite ante el seguro 83 expedientes (55 requieren expediente técnico), 44 cuentan con número de siniestro, 9 de ellos ya tienen pagado el deducible correspondiente, 1 adicional del cual no se pagará deducible por penalización a la aseguradora por no dar respuesta en los tiempos establecidos y 11 ya están autorizados pero no se ha pagado el deducible.

A la fecha se han atendido, con recursos del seguro a tres planteles por los siguientes montos: $121,639.14, el más alto, $33,041.61, el segundo, y $12,300.00, el tercero.

En un estimado del recurso presupuestal para el pago de deducible, se requiere de 2 millones 770 mil 800 pesos, que equivale al 10.5% del monto total de los siniestros.

De las 204 escuelas y oficinas con reporte de robo y daño, se ha determinado que solo 110 necesitan revisión física de sus instalaciones para hacer el levantamiento de los daños y elaborar el expediente técnico, complementario al expediente administrativo, el cuál es conformado por el director del plantel en coordinación con el encargado del Seguro Institucional.

En acompañamiento con personal del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE) se han realizado 87 visitas a planteles, de las cuales se han conformado 65 expedientes técnicos y remitidos al responsable del Seguro Institucional; y 22 se encuentran en proceso de integración para su próxima entrega. Los 20 planteles restantes están programados para una próxima visita.

El pasado jueves 04 de marzo se llevó a cabo una reunión con la Dirección de Servicios Regionales, en la cual se acordó llevar un registro coordinado de los reportes de robo, a efecto de orientar sobre el procedimiento a los directores de las escuelas dañadas y que todas sean incluidas en el Seguro Institucional.

CIFRAS

204 escuelas y oficinas han sido afectadas por robo y daños en sus instalaciones durante esta pandemia.

2’770,800 pesos es el monto estimado del recurso presupuestal para el pago de deducible por robos y daños a 204 escuelas.

ROBOS Y DAÑOS POR MUNICIPIO

Culiacán: 105 casos

Mazatlán: 44 casos

Ahome: 20 casos

Guasave: 12

Navolato: 4 casos

El Fuerte: 4 casos

Sinaloa de Leyva: 4 casos

Escuinapa: 2 casos

Salvador Alvarado: 2 casos

Angostura: 1 caso

Badiraguato: 1 caso

Choix: 1 caso

Cosalá: 1 caso

Rosario: 1 caso

FUENTE: Dirección de Infraestructura Educativa, SEPyC.

ESCUELAS Y OFICINAS AFECTADAS

76 Preescolar, de los cuales 69 son de sostenimiento Federalizado y 7 Estatal

64 a Primarias, de los cuales 50 son de sostenimiento Federalizado y 14 Estatal

33 a Secundarias, de los cuales 24 son de sostenimiento Federalizado y 9 Estatal

20 a Educación Especial todas con sostenimiento Federalizado

1 Media Superior con sostenimiento Estatal

1 Superior con sostenimiento Particular

9 Oficinas de Supervisión Escolar con sostenimiento federalizado

FUENTE: Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la SEPyC.









