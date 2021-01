"Vecinos" sigue con las risas hasta la onceava temporada

“Homogenizar temas de vanguardia por su importancia para seguir captando la audiencia y de esta forma darle continuidad al posicionamiento del programa en las diferentes generaciones de espectadores”, es el enfoque esencial en los libretos para los nuevos capítulos de las temporadas 10 y 11 de Vecinos, cuyo talento entra al foro de Televisa San Ángel, a partir del lunes 25 próximo.

Eduardo España, Germán; confirma que será de enero hasta mayo de este año que “nos mantendremos en grabaciones con la producción de Elías Solorio” y en donde se van a reencontrar Mayrín Villanueva -de quien se rumora en pasillos va también de protagónica en la telenovela Si nos dejan (Mirada de mujer)-, Ana Bertha Espín, César Bono, Macaria, Moisés Suárez, Pablo Valentín, Darío Ripoll, Octavio Ocaña, Manuel Flaco Ibáñez, Markin López, Said Casab.

Tras salir airoso del Covid-19, a principios de diciembre del año pasado, España con tres décadas de trayectoria, se dice afortunado porque tendrá trabajo los siguientes cinco meses del 2021 en la televisión nacional gracias a Vecinos:

“Soy un afortunado empezando este año, aunque en el 2020 me pegó el coronavirus, me agarró con buenas defensas y salí adelante pronto. Es una fortuna tener bien a mi familia, hay mucha gente aún infectada que tiene que cuidarse. Estoy sano y capaz de poder levantarme todos los días haciendo lo que me gusta que es actuar. Inicio grabaciones en Vecinos el lunes 25 próximo, lo cual me tiene muy emocionado por los nuevos episodios de las temporadas 10 y 11”.

Considera que su papel de Germán, el portero del edificio de Vecinos, ha pegado con tubo con la audiencia porque “es un hombre de oficio” y añade:

“La gente le ha tomado mucho cariño a Germán porque es muy simpático, conchudo, le vale gorro si hace bien su trabajo, porque es cínico, desfachatado. Tiene muchos vicios como buen personaje de comedia y a la gente le cae muy bien, por el universo que proyecta”.

Dice que este personaje de oficio popular, “igualmente doña Márgara Francisca, es otro papel en el arraigo de la audiencia y el segundo, es el que me ha dado más popularidad y con el que puedo hacer shows en vivo que ahora por la pandemia están detenidos, aunque la pongo a trabajar en mi canal de YouTube Garnacha Channel”.

Afirma que Elías Solorio, productor de Vecinos, “no nos ha descrito las nuevas temáticas, porque nos quedamos en la temporada 9, que todos los vecinos nos enteramos sobre una prueba de embarazo positiva. Entonces no sabemos en qué departamento la cigüeña los va a visitar. Ahí nos quedamos en la trama y esperemos que estrene la nueva fachada del edificio”.

El comediante declara que “tengo en puerta el estreno que se ha detenido por la pandemia de la cinta de animación de Anima Studios del productor Ricardo Arnaís, titulada El origen de todas las leyendas mexicanas, como Evaristo, él es muy simpático y causa buenas sensaciones en el cinéfilo desde las anteriores cintas”.

Otra película que tiene en espera para estrenarse en este 2021, es Poderoso Victoria a lado de Demián Alcázar, Edgar Vivar, Luis Felipe Tovar, Said Sandoval, Roberto Sosa, dirigidos por Raúl Ramón y producción de Fabiola Velázquez.

“Es una historia en comedia situada en un pueblo de La Esperanza, asentado en el desierto de Durango. El sitio tiende a desaparecer por el cierre de la mina que era la principal fuente de trabajo y ahora se cancela la ruta del tren, que es la única vía de comunicación con el resto de la República Mexicana. Al ver su panorama caótico y desesperante, los pobladores deciden edificar la infraestructura de la ruta como un medio de transporte para darle continuidad al progreso de La Esperanza”, detalla España en torno a la trama.