Tenoch Huerta habla sobre comparaciones de Namor con Aquaman

Tenoch Huerta, actor mexicano, se encuentra en un gran momento después de su participación en la cinta Black Panther: Wakanda Forever, en donde interpreta el personaje de Namor, uno que ya ha sido comparado con Aquaman al ser del mundo de superhéroes.

Ambos personajes comparten ciertas características como el ser reyes de la Atlántida y poderosos personajes cercanos al mar, aunque no dejan de ser bastante diferentes. En el caso de Aquaman, pertenece a la compañía DC Cómics, y en el cine es interpretado por Jason Momoa.

Debido a que los fans en redes sociales han tenido diversas discusiones sobre quién vencería en una pelea entre estos personajes, el actor mexicano ya fue cuestionado y dio una opinión al respecto.

Tenoch Huerta y las comparaciones entre Namor y Aquaman

Durante una entrevista Tenoch Huerta habló sobre las comparaciones que han existido con el personaje interpretado por Jason Momoa, a lo que explicó que la existen bastantes diferencias entre ambos.

Ya como un conocedor del mundo de los cómics, el actor mexicano señaló algunas de las cosas que los llegan a separar, al ser Namor el rey de la Atlántida, aunque de Talokan en la versión del cine, mientras que Aquaman es el rey de los mares con poderes muy distintos.

“Hablando de los personajes, creo que son totalmente diferentes. Es como tratar de comparar a Shazam y Superman, o, no sé, a Thanos y otro villano solo porque son villanos”, explicó Tenoch cuestionado por la revista Rolling Stone. “Para mí es como, vale, son dos superhéroes, vienen del agua y ya está, uno es maya, mesoamericano, y el otro es atlante, de un mito griego, pero son culturas diferentes, orígenes diferentes”.

En cuanto a los cómics, Namor fue creado por Bill Everett y apareció por primera vez en Marvel Comics #1 publicado en octubre de 1939, una historieta realizada por Timely Comics que fue la predecesora de Marvel.

Namor es un mutante y es conocido por ser el rey de la Atlántida. Su condición de mutante le permite tener varios superpoderes como superfuerza y habilidades acuáticas, además de poder volar.

Respecto a Aquaman fue creado por Paul Norris y Mort Weisinger, tuvo su primera aparición en More Fun Comics #73 el cual fue publicado en noviembre de 1941.

Es conocido por ser un miembro de la Liga de la Justicia y en diversos periodos por ser el rey de la Atlántida. Sus habilidades acuáticas son únicas y cuenta con el poder de comunicarse con todas las criaturas marinas. Debido a que sus principales poderes solo funcionaban en el mar, con el tiempo esto generó bromas, pero en la actualidad se ha convertido en un personaje más fuerte y con capacidades igual de buenas en tierra que en el mar.

Las comparaciones con Jason Momoa

Tenoch Huerta también se refirió a las comparaciones que han existido entre los fans con Jason Momoa al interpretar a personajes que son reyes subacuáticos, a lo que dijo que es algo que le emociona mucho y que está muy contento que se le relacione como un actor como Momoa.

“Estoy honrado de que me comparen con ese tipo (Jason Momoa). Es un actor maravilloso, un ser humano fantástico. Es una estrella de cine de Hollywood y me están comparando con él. Es como ‘¡Dios mío, mamá! ¡Mamá! Están hablando de mí y de Jason’ ¡Es fantástico!, Me encanta”, afirmó Tenoch.

Cuando llegó el gran momento de hacer la pregunta sobre si Namor vencería a Aquaman en una batalla, Tenoch con mucha seguridad solo respondió que Sí.

Tenoch Huerta es Namor en la secuela de Black Panther de nombre Wakanda Forever, película que ya tiene un acumulado en ganancias de 571.7 millones de pesos en México por lo que se mantiene como la mejor película desde su estreno y ya en el sexto lugar dentro de las más taquilleras en el país en este 2022.

