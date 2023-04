Se los pido como madre: Shakira reclama respeto para sus hijos tras mudarse a Miami

En esta nueva etapa de su vida en Miami, Shakira, ha pedido a los medios de comunicación respeto para ella y sus hijos. Como lo ha señalado en una publicación a través de su cuenta de Facebook, la colombiana pide que los paparazzis no acosen a sus hijos con el fin de obtener buenos números.

También dijo que espera que la prensa entienda la situación por la que está pasando y llamó a “comportarse de forma humana” a los fotógrafos y reporteros que suelen seguirla en su actividades diarias.

En su cuenta de Facebook, la intérprete de “Waka-Waka”, hizo una extensa invitación a los medios de comunicación para que en esta nueva etapa de su vida, dejen de seguir a ella y a sus hijos por su salud física y mental.

“En este momento de cambios en mi vida como figura publica, es comprensible que exista una permanente curiosidad por parte de la prensa alrededor de mi y de mi familia”, dice la publicación.

“Sin embargo mis hijos, Milan y Sasha han vivido un año muy difícil, sufriendo un incesante asedio y una persecución sin tregua por parte de paparazzi y varios medios de comunicación en Barcelona.”

Luego de su separación con Gerard Piqué, Shakira se ha mostrado fuerte pero para ello tuvo que cambiar de horizontes:

“Ahora que inician una nueva etapa en sus vidas pido encarecidamente a los medios de comunicación en nombre de mis hijos que por favor respeten su derecho a la intimidad”

“Les ruego abstenerse de seguirlos hasta la salida o entrada del colegio, esperarlos en la puerta de nuestra casa, o perseguirlos hasta sus actividades extra-escolares, y lúdicas tal y como ha sucedido cada día en Barcelona con el fin de obtener capturas fotográficas o mejores ratings”.









“Confío en que los periodistas y fotógrafos sean sensibles a la situación que enfrentan Milan y Sasha y puedan comportarse de la forma más humana posible con ellos, teniendo en cuenta que se trata de la salud y la integridad física y emocional de dos menores de 8 y 10 años que solo desean poder salir a la calle, y asistir al colegio sintiéndose a salvo y teniendo la tranquilidad de no ser perseguidos o sometidos al escrutinio constante de las cámaras”.

Finalmente, pidió que los paparazzis pensaran como humanos, y llamó a poner la salud mental y física de sus hijos en primer plano.

“Extiendo esta petición ya no como artista, sino como una madre que desea proteger y cuidar del bienestar psicológico y emocional de sus hijos para que puedan vivir una vida sana y feliz, como todo niño lo merece”

“Gracias por su comprensión y apoyo”, finalizó.

Shakira se despide de Barcelona

Luego de doce años de vivir en España, la colombiana Shakira partió al otro lado del munod, rumbo a Miami, donde vivirá con sus hijos y sus padres, así lo mostró en un historia que subió a su perfil de Instagram.

Con un emotivo mensaje, la artista colombiana dedicó algunos mensajes de despedida desde su hogar en Barcelona y desde la ventanilla del avión donde escribió algunos mensajes.

“Gracias a todos lo que surfearon junto a mí, tantas ola salla en barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lagrima, me inspiraron y me hicieron crecer”.

“Gracias mi público espol que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad”

“Para usted solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas”









