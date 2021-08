Se estrena MasterChef Celebrity; “es una montaña rusa”, dice la Chef Betty

La Chef Betty Vázquez asegura que en el nuevo reality se vive una montaña rusa de emociones, al tener a 20 personalidades del medio del espectáculo, de la moda y deportivo, además de que se han enfrentado a los contagios de Covid-19, que no aligeraron su realización. Y no por ello deja de tener su misterio cada programa.

“Está resultando todo un descubrimiento, las 20 celebridades no sólo abrieron la posibilidad de entretenernos, de ser artistas, sino que se muestran como seres humanos, como gente que cocina y que actúa, que canta, que es periodista, que dice chistes o que es modisto, pero todos hacen su mejor esfuerzo, están felices y agradecidos con este proyecto”, manifiesta en entrevista con El Sol de México una de los jueces de MasterChef Celebrity México 2021, que inicia transmisiones hoy a las 19:30 horas.

Va por el noveno MasterChef, y el primero con celebridades, por lo que reconoce la chef, que a diferencia de los ocho anteriores con los que trabajó con cocineros en la competencia, “ahora sí tuve que prepararme y conocer a fondo a cada una de las personalidades que concursan, porque me interesa entender al ser humano que tengo frente a mí”, expresa.

“En cada temporada sigo madurando y como profesional no dejo de estudiar. En mi caso, me preparo físicamente y en conocimientos para enfrentar el nuevo reto de cada edición. Como juez tengo que calificar al participante, sin tocar las fibras de las emociones negativamente, que nos han dado mucho en estas semanas de grabaciones. Yo veo mujeres fuertes y sensibles, hombres fuertes que se nos quiebran, los he visto reír y llorar; al final todos somos seres humanos”.

Listos para la competencia

MasterChef Celebrity México 2021 producción de Ángel Aponte, irá revelando a partir de este viernes 20 que es su estreno, muchas incógnitas no sólo de las personalidades participantes, sino de quienes han tenido tropiezos a causa del Covid-19, que sacó de las grabaciones a partir del séptimo programa a la conductora Rebecca de Alba y los concursantes Paty Navidad, David Salomón y Paco Chacón.

La Chef Betty, quien junto al Chef Herrera, el Chef José Ramón y el Chef Fernando Stovell forma parte del jurado de esta primera emisión con celebridades, comparte que ante la contingencia “la producción nos mandó poco más de una semana y media a casa para evitar más contagios, y cuando regresamos a los foros, dejó los espacios en que Rebecca interviene para grabar posteriormente”.

Hasta ahora, con el avance de grabaciones, “vamos a la mitad de expulsados, yo ya tengo a mis preferidos para ganar, aunque un detalle les cambia la perspectiva hacia el triunfo. Hay árbitro de futbol, un cantante machote de alma encantadora, Tony Balardi nos ha hecho doblarnos de la risa y una Laura Zapata, que nos hace vibrar a veces con momentos de actuación tan bien llevados; una rockera, Stephanie Salas y más chicas que han venido a apapachar este proyecto. Nos hemos juntado ocho semanas de nuestras vidas de siete de la mañana a nueve de la noche, es un proyecto donde hay un gran esfuerzo y gran entrega de parte de todos”.

Una imagen saludable

A sólo siete kilos de llegar al reto “60-60” (de edad y de peso), que ella se impuso, la chef Betty sostiene que desde hace seis años comenzó su transformación de imagen y vestuario, de ser una persona de la tercera edad a una persona juvenil de la tercera edad, “uno no debe de dejar de ser alegre, al sumar muchos años. Este es el resultado que me impuse como reto personal, que sentí hacerlo para estar saludable, ya que estoy comprometida con mi salud.

“Y eso ha sido la suma de muchos esfuerzos. En este reality de celebridades vengo más delgada que la temporada anterior, más elegante, señorial, así que voy a jugar otro rol. La gente siempre descubre en mí otra faceta y al cambiar puedo marcar tendencia, al final, queremos que la mujer sepa que tenemos el carácter, la capacidad, tenemos el encanto para ser mujeres empoderadas en imagen y personalidad, cuando tomas un reto y lo enfrentas”, finaliza.