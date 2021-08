Pablo Martí resultó ganador en Survivor México 2021

Pablo Martí resultó el triunfador de la segunda edición de Survivor México 2021, quien se hizo acreedor a dos millones de pesos como premio, el cual, dijo invertirá en la casa de sus sueños que, “no estará en la ciudad, será en una zona donde pueda tener ganado y otros animales, además de huertos, árboles frutales y un lago donde pueda pescar”, confesó el atleta quien vive al lado de su esposa Alexandra y Kaito, su primogénito de tres añitos.

“Quiero enseñarle a Kaito los valores y cómo vivir con y para la naturaleza, deseo que nuestro hijo disfrute de una casa propia”.

Martí venció a 26 concursantes del reality extremo de TV Azteca, cuya final fue el pasado domingo 15, y a lo largo de 150 días confiesa que mantuvo la idea fija de ser el que ocupara el primer lugar.

“Fue una experiencia completa, dura, que en realidad nos remonta a lo más básico de la vida que es conseguir qué comer sin afectar al ecosistema, conseguir en qué dormir porque las comodidades no existen. La competencia tiene sus momentos buenos, momentos muy complicados. Y a un mes de iniciado el reality, se agregaron dos integrantes más para que sumáramos 26. Inicialmente se nos hizo injusto porque ellos venían frescos, mientras que yo ya había bajado más de cinco kilogramos de peso.

“Sin embargo, mi recompensa al ir superando pruebas como equipo de Halcones y luego en solitario, fue tener el contacto con la familia, como el video muy bonito que me mandó mi mujer Ale con Kaito”, detalla.

El Chef de Veracruz que pondrá un restaurante de comida tailandesa aunado a los platillos que ofrece en las redes sociales, describe que Survivor México 2021 también le dejó:

“El ser amable con la gente, el valorar esos pequeños momentos en familia al estar solo a tantos kilómetros de distancia, que es lo que lo hace complicado. “Survivor me deja crecimiento, superación personal, el no rendirme y los valores, es lo que mejor me llevó y ahora a disfrutar a la familia y tomar mi teléfono y saber quiénes me apoyaron para mandarles buenas vibras, me quedo satisfecho, porque la sufrimos mucho”.

En la charla acepta que, “hubo momentos que flaqueé, porque vi a nuestros adversarios más fuertes, era ver que iba ser difícil el ganar, aun cuando yo entré con ese reto de ser el vencedor. Sin embargo, resistí hasta los últimos minutos de la competencia”.