Premios Oscar: Cinco mexicanos que se han llevado la estatuilla en la historia

El próximo domingo 12 de marzo tendrá lugar la 95.ª edición de los Premios Oscar, donde entre los nominados destacan nombres mexicanos como los de Guillermo del Toro o Alejandro González Iñárritu con éxitos de la crítica como Pinocho o Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades.

Lo interesante es que, a lo largo de la historia de los Premios Oscar, distintos mexicanos han obtenido nominaciones y estatuillas en las diferentes ediciones de los galardones ofrecidos por la Academia, por lo que si no recuerdas quienes son, aquí te contamos un poco más de ellos.

Emile Kuri

No se puede empezar si no es por el principio, y es que no mencionar a Emile Kuri, el primer mexicano en ganar un Oscar no sería correcto. Fue su trabajo en la cinta The Heirees el que le otorgó el premio a Mejor Diseño de Producción en el año de 1949.

Cinco años después, volvería a figurar dentro de la lista de premios por Twenty Thousand Leagues under the Sea, en 1954, ganando precisamente ese mismo galardón, el de Mejor Diseño de Producción.

Guillermo del Toro

Alguien que resalta en esta lista sin duda es Guillermo del Toro, quien es mundialmente reconocido por su trabajo desde las dos estatuillas que ganó en el 2017 por su gran película La Forma del Agua. Donde consiguió el premio de Mejor Película y Mejor Director.

Otro mérito difícil de ignorar sin duda es la obra que fue El Laberinto del Fauno, filme que produjo y dirigió logrando seis nominaciones a distintas categorías, mismo talento y dedicación que hoy lo envió de nuevo a la lista de nominados por su re-imaginación del cuento infantil Pinocho.

Anthony Quinn

El primer actor mexicano en recibir un Oscar fue Manuel Antonio Rodolfo Quinn Oaxaca, llevándose el título de nada más y nada menos que Mejor Actor de Reparto, esto por su participación en la película Viva Zapata, de 1952.

Esta no sería su única ocasión ganando una estatuilla, pues cuatro años después, con su actuación en El Loco de Pelo Rojo de 1956 ganó la misma estatuilla, la de Mejor Actor de Reparto, donde fue nominado en cuatro ocasiones en esa misma categoría.

Alfonso Cuarón

El famoso Alfonso Cuarón definitivamente no se queda atrás, pues con cinco premios en su haber, Cuarón es el director y productor de origen mexicano más galardonado en la historia de los premios de la Academia de Artes Cinematográficas. Siendo en 2014 y 2019 donde ganaría más de un premio.

La cinta Gravity fue la primera, dándole sus dos primeras preseas bajo las categorías de Mejor Montaje y Mejor Director, mientras que con su cinta, Roma, se llevó otras tres, Mejor Director, Mejor Película de habla no inglesa y Mejor Fotografía.

Manuel Arango

Retrocediendo de nuevo en el tiempo, en los principios de los años setenta, el mexicano Manuel Arango consiguió dos premios Oscar en 1971, esto por una misma producción, Centinelas del Silencio, obra de la cual fue productor.

El cortometraje estuvo nominado a las categorías de Mejor Cortometraje Documental y Mejor Cortometraje. Esa fue la única ocasión en la que un mismo cortometraje ganó ambos premios.