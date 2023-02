Oscar 2023: 5 cosas que debes saber sobre la nominación de Pinocho de Guillermo del Toro

La tan esperada versión de Pinocho, re imaginada por el director mexicano Guillermo del Toro, llegó a Netflix para llevarse el corazón de muchos, pues con una producción asombrosa y una historia fresca y encantadora, la cinta se llevó una nominación para Mejor Película Animada en los Premios Óscar 2023.

Y no es para menos, pues la mente de su director, quien ya ha traído galardonados títulos como, logró una versión de Pinocho como nunca antes se había visto, misma que, para muchos, no será nada difícil que se lleve este premio.

En este nuevo filme basado en la obra de Carlo Collodi, Del Toro explora temas tan universales y profundos como la vida, la muerte, la rebeldía contrastada con el orden, y las relaciones padre e hijo. Por estos motivos, te compartimos cinco datos que no te puedes perder sobre la nominación de Pinocho de Guillermo del Toro.

Competidores

Según la nominación compartida por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, el pasado martes 24 de enero, el cineasta jalisciense competirá con su obra por esta categoría junto a Marcel: The Selle with Shoes on de Dean Fleischer Camp, El gato con botas: El último deseo de Joel Crawford, The Sea Beast de Chris Williams y Turning Red de Domee Shi.

Es su décima nominación

Fue gracias a esta película que Guillermo del Toro obtuvo su décima nominación en los premios Óscar, pues fue en el 2006 cuando por primera vez figuró en las listas de nominaciones con su gran obra “El Laberinto del Fauno” con la cual compitió por Mejor guion original y Mejor película de Lengua Extranjera.

“We made this film to reaffirm what it means to be human and to share a fable about life, love and loss.” Directors @RealGDT and Mark Gustafson thank @TheAcademy for nominating #PinocchioMovie for Best Animated Feature. ✍️ pic.twitter.com/WZepVjht6M — Guillermo del Toro’s Pinocchio (@pinocchiomovie) January 24, 2023

Animación general

El director tapatío confesó en diversas entrevistas que no cree que su obra sea específicamente para niños, pues en ya varias ocasiones ha resaltado el hecho de que la animación no se limita a este público, puesto que la animación, para él, es una manera distinta y única de contar una historia.

Además, diversos elementos pueden volverla algo difícil de digerir para los más pequeños, pues los temas que aborda como la vida, la muerte, la desobediencia o la libertad pueden llegar a ser más complejos.

Más mexicanos

Guillermo del Toro no fue el único mexicano que se llevó una nominación en los premios Óscar 2023, pues en las listas de esta edición figuraron los nombres de dos de sus colegas. El primero es Alfonso Cuarón, quien podría llevarse el galardón de Mejor cortometraje de acción real por “Le Pupille”.

Más talento mexicano integró la lista de nominados de este año. Foto: Reuters

También se encuentra Alejandro González Iñárritu, por Bardo, cinta de drama y comedia cinematográfica que fue seleccionada por la Academia para representar a México en los premios.

Otros premios

El estreno de Pinocho de Guillermo del Toro se anticipó algunas semanas de su salida oficial en la plataforma Netflix, proyectándose en algunas salas de cine independientes, tras esto, rápidamente obtuvo buenas críticas y asombrosas impresiones por parte de la crítica.

Es por esto que diversos premios y galardones fueron dedicados a esta obra de Del Toro, como el reciente Golden Globe o el reconocimiento que obtuvo de los Critics Choice Awards 2023. Entre la lista figuran:

Golden Globe 2023 : Mejor Película Animada

: Mejor Película Animada Critics Choice Awards 2023 : Mejor Película Animada

: Mejor Película Animada Hollywood Music in Awards 2022: Mejor Canción en una Película Animada

Music in Awards 2022: Mejor Canción en una Película Animada Los Angeles Film Critics Association 2022 ( LAFCA ): Mejor Animación

2022 ( ): Mejor Animación Chicago Film Critics Association 2022: Mejor Película Animada