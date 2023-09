Pipe Bueno, con alma mexicana

BOGOTÁ. Por sus venas corre sangre colombiana, sin embargo su corazón le pertenece a México. Desde pequeño, Pipe Bueno mantuvo contacto con la cultura mexicana gracias a los gustos de sus padres, quienes disfrutaban de música de Vicente Fernández o veían películas de la Época de Oro del Cine Mexicano.

A los 16 años de edad, Pipe comenzó su carrera como cantante, desde ese momento decidió que el género del regional sería el estandarte que portaría para darse a conocer en Colombia y a nivel mundial.

Hoy, quince años después y con 9.3 millones de seguidores en Instagram, 1.74 en YouTube y 2.2 en TikTok, Pipe mantiene ese legado mexicano y enaltece sus raíces latinas.

“Han sido muchos años de cosas bonitas; creo que lo que más resalto en este tiempo es cómo un colombiano se enamora de la cultura mexicana a lo largo de los años. Mi familia me influyó y me puso a escuchar esta música porque siempre han sido admiradores de esta cultura”, afirmó Pipe en entrevista con El Sol de México.

“Con el tiempo nos volvimos consumidores de este género de una manera normal y natural, de ahí nace este gusto por esta música y pasa que simplemente de ser un niño con 16 años y cantar este género, empieza una madurez y un proceso evolutivo muy bonito en donde estamos más listos y preparados para mostrar nuestra música a todos los parceros mexicanos”, agregó el músico de 31 años.

A manera de agradecimiento por todo lo recibido por parte de México, Andrés Felipe Giraldo Bueno, su nombre real, inauguró su propio restaurante, con temática mexicana.

Rancho MX, se ubica en Bogotá, Colombia, a treinta kilómetros del centro. El lugar cuenta con diferentes espacios que promueven la cultura mexicana; en la entrada hay trajineras con mesas y sillas dentro de éstas para degustar los platillos, en el centro hay una barra circular donde se pueden probar los distintos tipos de agave, éste está rodeado de restaurantes en los que se ofrecen shows musicales con mariachi.

“Es demostrar el amor y respeto que le tengo a esta cultura para para que se entienda también el porqué canto esta música, siento que, simplemente, fluye por mi sangre”, expresó.

Este viernes, Pipe compartió su amor a nuestro país en el Movistar Arena, recinto que convocó a 14 mil asistentes y donde se presentó con éxito para hacer un recorrido por sus quince años de carrera, como parte de su show titulado Segundo Round.

El originario de Cali se acompañó de artistas como El Charrito Negro, Luis Alfonso, Nico Hernández, El Andariego, Jhon Alex Castaño y Jhonny Rivera.

“Me siento muy agradecido por este concierto. Me considero como un artista romántico, si bien puedo tener canciones que seguramente invitan a tomarse un trago, hoy en día cantarle al amor, al romance, a las mujeres, es mi fuerte”, aseguró.

Pero, ¿qué es lo que mantiene a Pipe Bueno con los pies sobre la tierra, sin que la fama le afecte?

“La familia es la fortaleza más importante, tengo una familia hermosa, mis hijos, mi esposa, ellos son el ancla para que uno tenga los pies sobre la tierra, saber que uno trabaja para ellos que ellos dependen de uno, ahorita no tengo tiempo para equivocarme, quiero dar mis pasos cuidadosamente y quiero estar completamente anclado a la tierra”, aseguró.

Pipe está casado con Luisa Fernanda, con quien procreó a sus dos hijos Máximo y Domenic, de dos años y 10 meses, respectivamente.

“Quiero ser un padre presente, darles tiempo es algo invaluable que quiero entregarle a mis hijos. Los pilares fundamentales son darles cosas bonitas ética y moralmente que sepan de lo bueno y malo de la vida.

“Pero al final serán ellos quienes vivan su vida y hay que aprender un poco a soltar eso, los hijos son prestados, son temporales respecto al cuidado que tiene uno de ellos, crecen y son independientes y lo importante es darles las herramientas necesarias para que puedan entender la vida como es, que sepan que no es fácil”, comentó.

Por el momento, Pipe promueve su reciente colaboración con Grupo Firme titulada Entre botellas; ante la noticia de que el vocalista de la agrupación Eduin Caz reveló que padeció cáncer y ya lo venció, el colombiano dijo desconocer la información, pero le manda las mejores vibras para su recuperación.

“Es un tema donde la salud está por encima de todo si no hay salud no hay artista, si él se tiene que cuidar, la salud no tiene precio, le deseo lo mejor y espero que se recupere“, dijo.

Por otro lado, Pipe adelantó que está próximo a lanzar nueva música con exponentes mexicanos.