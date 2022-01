Peacemaker es el antihéroe más carismático

Tras el éxito de la cinta El escuadrón suicida, que hasta el momento ha recaudado alrededor de 167 millones de dólares a nivel global, el director James Gunn regresa para contar la historia de Peacemaker, uno de los personajes de los que poco se supo en el filme.

Pero dada la empatía que el público mostró por este villano del universo de DC, se creó una serie que mantiene el tono políticamente incorrecto de la película, pero enfocada en el camino del protagonista, para hacerlo crecer como persona, contó Gunn en una reunión con medios internacionales.

“Peacemaker tiene muchos problemas, no me siento a pensar ‘voy a escribir un personaje agradable’. Simplemente me siento a escribir un personaje bien desarrollado. Una de las cosas que me hizo querer contar su historia, fue que tiene mucho por aprender. Es una mejor persona de lo que era al principio”.

El realizador añadió que en una época donde algunas series tienen personajes que si no son completamente buenos fungen como antagonistas, es “divertido hacer a un superhéroe, especialmente, o un supervillano, o como lo quieras ver, pero que tenga muchos matices”.

Peacemaker apareció por primera vez en la secuela de El escuadrón suicida, donde fue reclutado por Amanda Waller (Viola Davis) para sumarse a un equipo de villanos, que debía viajar la ciudad ficticia de Corto Maltés, para destruir un laboratorio de alta tecnología, donde se oculta un arma que amenaza a la humanidad.

Al final de la misión, el personaje resulta herido por Bloodsport (Idris Elba), por lo que es enviado al hospital durante varios meses para recuperarse. La serie parte después de que es dado de alta, y a regañadientes se une nuevamente a la organización ARGUS, para ayudarlos en una misión llamada El proyecto mariposa.

El rol de Peacemaker nuevamente recae en las manos del actor John Cena, quien también lo interpretó en la película.

El actor confesó que este personaje tiene un lugar especial en su corazón, pues su experiencia se asemeja mucho a la que tuvo mientras se desempeñó como luchador. “Te diré que imita completamente mi existencia en la WWE, donde salgo en los términos que creo son virtuosos con un fuerte coro de ‘Cena apesta’”, mencionó.

Al ser cuestionado sobre el reto que este personaje le representó para su carrera, aseguró que nunca se ha negado a aceptar ningún desafío, siempre y cuando no vaya en contra de sus valores, o esté fuera de sus capacidades.

Sin embargo, subrayó que para él, ese espíritu no se limita al ámbito profesional, pues explorar toda clase de oportunidades debe ser una ley de vida en todos los aspectos.

“Vivir la vida con un sentido de curiosidad y de retarse a querer ver, aprender y hacer más, y es una gran manera de usar el regalo que nos dieron. Esa es mi perspectiva, pero no creo que se deba aplicar a una carrera, simplemente es la manera de ver la vida”.

En el elenco se le suman Jennifer Holland, Robert Patrick, Chuk Iwuji y Danielle Brooks, quien interpreta a la nueva recluta de ARGUS, quien además resulta ser hija de Amanda Waller (Viola Davis).

La actriz detalló que este proyecto le permitió salirse de su zona de confort, por lo que se siente profundamente agradecida.

“Personalmente siempre quise hacer acción, entonces esto ha sido como un gran regalo de navidad”, comentó. “Siempre pelearé por decir: ‘Esto es lo que quiero hacer, tal vez no has visto a una chica como yo hacerlo, pero no importa’. Esa manifestación, junto con el corazón abierto de James Gunn para que diferentes tipos de personas que se unan a este mundo, tiene que ver con esa combinación. Sí veía esto para mí”, concluye la actriz

Peacemaker estrena episodios todos los jueves en HBO Max. Esta semana se libera el cuarto capítulo de la temporada.