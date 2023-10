Óscar Coby, el artista mazatleco que le pone el flow al regional mexicano

Mazatlán, Sin. -Fusionar sonidos electrónicos con el rap, el reggaetón y el regional mexicano es la propuesta con la que el cantautor Óscar Coby busca consolidarse en la escena musical. Es el flow regional que nace de Mazatlán para el mundo.

“Es el flow regional, un estilo urbano más de calle, que viene de mis inicios, de acordarme cuando yo cantaba más hip-hop; a mí me gusta mucho rapear y lo voy a estar mezclando con los elementos del regional; electrónica, rap y reggaetón, fusionados con los instrumentos del regional mexicano, esa es la apuesta. Suena muy diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar, quiero tener mi sello y mi estilo muy marcados, esa es la virtud más grande de un artista, poder diferenciarse de los demás para que los reconozcan”, comenta Coby.

En el arranque de su carrera musical, el mazatleco promociona el tema de su autoría “Huele a peda”, que ya puede escucharse en todas las plataformas digitales.

“Me estoy presentando con mi proyecto como cantautor de manera independiente, ya he compuesto canciones para algunos otros artistas, pero apenas estoy iniciando con mis canciones y mi esencia, con mi estilo. Llevo ya más de 10 años haciendo música y ahora me lanzo como cantante”, explicó.

Lleva diez años haciendo música. Foto: Cortesía | Óscar Coby

Luego de que en el año 2013 le grabaran su primera canción, el Coby empezó a involucrarse con otros compositores y de esta forma fue que se acercó a varios cantantes para enseñarles sus creaciones.

“El enfoque de mi música siempre ha estado en el regional mexicano, ya me han grabado artistas como Jorge medina y Luis Ángel ‘El Flaco’, en un dueto de la canción 'Como buen mexicano'; son dos personas que admiro bastante, aparte la canción habla de nuestro país y menciono a dos ídolos, como José Alfredo Jiménez y Vicente Fernández y que me la grabaran dos cantantes a los que también admiro, para mí es muy especial”, señala.

El cantante decidió lanzarse a la música de forma independiente porque quiere estar inmiscuido en todos los procesos de su carrera.

“Me siento bastante satisfecho con la respuesta de la gente a mi primera canción, la cual ya está en todas las plataformas. Me aventé a hacerlo de manera independiente para yo aprender a desarrollar la música desde ese punto, de buscar al productor, componer la canción, buscar a los músicos, planear la estrategia de difusión, hacer la distribución y aprender a desarrollar todo el producto, porque es importante conocer cada rama de la carrera”, afirma.

Su plan de trabajo es sacar sencillo por sencillo y luego poder armar un disco recopilatorio con esos temas que marcaron su debut en la industria.

“Por el momento que vive la música es importante estar sacando canciones, yo planeo sacar una canción cada 15 días, recolectarlas y agregarles otras más para luego hacer un disco debut que también traiga melodías nuevas, pero eso será hasta principios de 2024”, afirma.

Coby trabaja actualmente para crear un disco recopilatorio con sencillos de su autoría que han marcado sus 10 años de carrera. Foto: Cortesía | Óscar Coby

Sus influencias

Los compositores a los que el Coby admira son muchos, pero en especial José Alfredo Jiménez y Espinoza Paz, por la sencillez con la que escriben.

“Mi influencia más grande es José Alfredo Jiménez, la sencillez y lo que transmite es lo que siempre me ha gustado y yo quiero provocar lo mismo, hacer una canción y transmitir una emoción de una forma muy sencilla. Ya de compositores más contemporáneos me identificó con Espinoza Paz, que siempre fue una influencia para mí, además de que sus canciones me acercaron al mundo de la composición, a querer saber más cómo componer y llegarle a la gente”, explica.

Temas que le han grabado

- “Como buen mexicano”: Jorge Medina y Luis Ángel “El Flaco”

- “Bonita”: La Imponente

- “Que no te sorprenda”: Bohemios de Sinaloa

Datos

10

años lleva Óscar Coby haciendo música

2013

fue el año en el que le grabaron su primera canción.