[Video] Se aproxima estreno de última temporada de “13 Reasons Why”

Este año llega a su fin una de las series de mayor éxito de la plataforma Netflix, “13 Reasons Why”, que próximamente estará disponible su cuarta y última temporada.

La trama que se estrenó en 2017 y gira en torno a la historia tras el suicidio de Hannah Baker, llegará a su fin el 5 de junio, poco se sabe de la nueva entrega, sin embargo, se conoce que los protagonistas tendrán que mantener un secreto, de lo contrario se verán altamente perjudicados.

June 5th. The final season. ❤️ pic.twitter.com/bBuDkSpwCe — 13 Reasons Why (@13ReasonsWhy) May 11, 2020

Además de dar a conocer la fecha de estreno de la última temporada, en redes sociales circula un video en el que se ve al elenco tras el final del rodaje.