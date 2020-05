En cinta 2084, una historia de amor pondrá en jaque al sistema totalitario

Paramount Pictures afina detalles para filmar 2084, nuevo proyecto cinematográfico inspirado en la obra escrita de George Orwell, 1984, pero con un tono mucho más actualizado, informaron medios estadounidenses, sin precisar si tomará elementos de la novela francesa 2084: The end of the world, también inspirada en Orwell.

El productor de este proyecto es Lorenzo di Bonaventura, quien ha estado a cargo de películas como Maze runner, Salt y otras franquicias de cine como Transformers o G.I. Joe. También fue él quien adquirió los derechos de los libros de Harry Potter para llevarlos al cine, en una de las sagas más importantes de la historia.

El guion es de Mattson Tomlin, escritor del libreto de The Batman, la nueva entrega de DC estelarizada por Robert Pattinson, y la cual tuvo que detener su rodaje cuando comenzó la contingencia en Estados Unidos.

Mattson Tomlin también está a cargo del guion de un nuevo proyecto con Netflix, que estaría protagonizado por Jamiz Foxx y trabaja con Fox en la adaptación cinematográfica de Mega man.

La trama de 2084 estaría centrada en un futuro incierto, donde la sociedad vive vigilada por un estado totalitario, observado por un ente conocido como Gran Hermano y en el que la propaganda es una herramienta de control absoluto. Sin embargo, una historia de amor prohibido podría poner todo el sistema en jaque.

Según medios internacionales como The Hollywood Reporter o Deadline, 2084 tendrá un espíritu similar a cintas futuristas como The Matrix, de las hermanas Wachowski o El origen, de Christopher Nolan. Paramount no ha revelado quién sería el director, el elenco, ni las locaciones para la filmación.

La novela 1984, de George Orwell, ha sido adaptada para el cine en varias ocasiones. La primera fue en 1956, dirigida por Michael Anderson y protagonizada por Edmon O’Brien. En el año 1984, Michael Radford realizó una nueva versión sobre la historia, la cual fue estelarizada por John Hurt y Richard Burton.