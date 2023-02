Michelle Rodríguez responde críticas sobre su peso: amo mi cuerpo y lo atesoro

La edición de febrero de la revista Marie Claire fue protagonizada por la actriz Michelle Rodríguez, quien apareció en la portada para el número titulado ‘Aborda tu cuerpo desde la neutralidad’.

Ella presumió esta colaboración a través de sus redes sociales, en donde recibió cientos de comentarios positivos de sus fans.

Sin embargo, también obtuvo varias opiniones negativas de personas que la criticaron por su peso, pues argumentaron que no estaban de acuerdo con que ella estuviera en ese lugar. Ante estos señalamientos, la también cantante decidió responderles a estos usuarios a través de un video, en el que destacó que usaron diferentes palabras para descalificarla.

Esta contestación la subió a su canal de YouTube; primero le dio las gracias a la gente que trabajó con ella para obtener esos resultados en la revista. De esta manera, es como algunas de sus colegas y otros seguidores, se acercaron a ella para aplaudirle por lo que dijo y le mostraron su apoyo.

Michelle se pronuncia en contra de la gordofobia

La actriz mexicana empezó el video diciendo que desde que salió esa edición de la revista, muchos internautas se han encargado de criticarla al enfatizar que debería preocuparse por su salud, sin embargo, ella destacó que todo se encuentra en orden, y que esas opiniones se basan en la ‘gordofobia’.

"La gordofobia es algo que existe y que en nuestro país no tenemos ni mínimamente platicado. En los últimos días, la gente ha hablado de mi persona con adjetivos muy feos. Dicen que no me veo bien, que estoy gorda y que esto (señalando la revista) no debe pasar, que estamos romantizando la obesidad, que qué asco”, indicó.

Luego, explicó que, a pesar de esas palabras agresivas, ella es una persona productiva que ha podido resaltar en lo que más le gusta hacer, por lo que no entiende porque esa gente no reconoce su trabajo y dedicación.

Así como me veo, hago un montón de cosas. El reconocimiento de mi trabajo es importante y si estoy ahí, es porque ahí merezco estar. También cuestionan mi belleza, creo que la belleza es subjetiva. Mi cuerpo es este y es bello, es útil y trabaja para hacerme sentir cómoda. Por eso lo amo y atesoro

Michelle Rodríguez

Ella aseguró que intentaron ridiculizarla y atacarla, por lo que no entiende la supuesta preocupación por su salud física, ya que esos comentarios demostraron que no les importa su bienestar emocional.

“Si les preocupa mi salud, les pido que se cuestionen dos veces antes de hacer un comentario agresivo, porque mi salud mental también es importante y hay gente que pierde la vida por comentarios como los que están haciendo. No está bien hablar de un cuerpo ajeno”, afirmó

Después, añadió que contrario a lo que opinan, ella ha conseguido alcanzar sus metas: “Habito en un cuerpo grande y no me avergüenza, lo cuido, lo honró, lo respeto y lo disfruto. Este cuerpo me ha llevado a cumplir mis sueños.”

Para finalizar con su mensaje, ella agregó que nadie tiene porque sentirse mal por cómo se ve, además, mencionó que cuenta con la evidencia necesaria para demostrar que no tiene estragos ni problemas, ya que siempre se ha encargado de realizarse estudios.

“Todas las personas somos válidas por el simple hecho de existir y si estás leyendo estos comentarios y la estás pasando mal, escríbeme, porque esto no es así. Somos dignos de ser representados y ser amados… Mi cuerpo no es una batalla, mi cuerpo es una revolución", concluyó.

¿Qué es la gordofobia?

Es un tipo de discriminación que se realiza en contra de las personas que tienen sobrepeso, lo que se conoce de forma popular como “estar gordo o gorda”, esto de acuerdo con el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred).

En este sentido, el organismo expresó que este rechazo genera limitaciones en el acceso a diferentes derechos, igual, atenta contra la dignidad humana y salud mental, lo que puede desencadenar en trastornos alimenticios y otros malestares.

Según datos de esta institución, a nivel nacional el 20.2 por ciento de la población de 18 años o más, declaró haber sido discriminada por distintos motivos, dentro de los cuales resaltó el peso, al igual que la edad, forma de vestir, o creencias religiosas.

