Henry Cavill dice adiós a Superman: las razones por las que sale de DC

Henry Cavill es uno de los actores más queridos de Hollywood y con su papel de Superman, superhéroe de DC Cómics, enamoró a una gran cantidad de fans que esperaban ver más de él en la pantalla grande.

Aunque en el mes de octubre, el actor sorprendió a todos cuando anunció su regreso en el personaje para nuevos proyectos en el futuro, parece que la realidad no será de esta manera.

DC Cómics, por medio de DC Studios y Warner Bros quieren construir un nuevo universo en el cine con sus personajes y por ello acudieron al director James Gunn para conseguirlo quien, como parte de sus ideas, no incluyó a Cavill en el proceso.

El adiós de Henry Cavill como Superman

James Gunn, ahora en su papel de director creativo de DC Studios, ha utilizado sus redes sociales para informar novedades y cómo sigue el proceso para crear un nuevo universo que tenga contentos a los fans.

Dentro de su última actualización informó sobre lo que ocurrirá con Superman, para ello contó que sostuvo una reunión con su segundo al mando, el productor Peter Safran, junto a Henry Cavill, debido a que el actor se había comprometido a regresar.

En la reunión, tanto Gunn como Safran informaron a Cavill que no entra más en los planes como Superman, debido a que en su idea el personaje tiene que ir a otra dirección en donde el actor no será requerido.

Al respecto, James Gunn explicó que ya tienen en una pizarra los primeros proyectos que realizarán a partir del 2023 y que esperan compartir en el futuro.

“Dentro de esos proyectos está Superman. En las etapas iniciales, nuestra historia se enfocará en las primeras etapas de la vida de Superman, así que el personaje no será interpretado por Henry Cavill”, anunció Gunn en su cuenta de Twitter.

Among those on the slate is Superman. In the initial stages, our story will be focusing on an earlier part of Superman's life, so the character will not be played by Henry Cavill. — James Gunn (@JamesGunn) December 15, 2022

Pese a la decepcionante noticia para muchos de los fans, el director explicó que sostuvieron una gran reunión con Henry Cavill en donde también hablaron sobre alguna colaboración en el futuro ya que ellos también son fans del actor.

Respecto a la película que planea sobre Superman, Gunn indicó que no será una película sobre su origen y que él se encuentra escribiéndola desde hace ya un tiempo, pero que todavía no hay nadie para el puesto de escritor.

Sobre quién podría dirigirla, uno de los fans preguntó por la posibilidad de Ben Affleck, a lo que James Gunn explicó que también ya sostuvieron una reunión con él para sumarlo como uno de los directores de un proyecto en el futuro, aunque no se ha decidido cuál.

Henry Cavill se despide de Superman

Después de que James Gunn confirmó que Henry Cavill no regresará más como Superman, el actor utilizó sus redes sociales para dar un mensaje a los fans y, de alguna forma, despedirse del personaje.

En un texto cortó explicó que sostuvo la reunión con James Gunn y Peter Safran en donde recibió la mala noticia de que no regresará como Superman, a pesar del anuncio realizado por la compañía en octubre.

“Esta noticia no es fácil, pero así es la vida”, escribió Cavill. “James y Peter tienen un universo por construir. Les deseo a ellos y a todos los involucrados en el nuevo universo la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas”.

También, se tomó un momento para agradecer a los fans por su apoyo y afirmó que fue un viaje divertido con el personaje a pesar de sus altos y bajos.

“Para aquellos que han estado a mi lado a lo largo de los años, podemos llorar un rato, pero entonces debemos recordar, Superman seguirá aquí. Todo lo que representa sigue existiendo, y el ejemplo que él sienta para nosotros sigue aquí. Mi turno de utilizar la capa ha pasado, pero lo que representa Superman nunca lo hará”, afirmó Henry Cavill.

Fue en el 2013 cuando Cavill debutó como el poderoso hijo de Krypton en la cinta “Man of Steel”, la cual fue dirigida por Zack Snyder y se esperaba fuera el inicio exitoso del Universo Cinematográfico de DC (DCEU por sus siglas en inglés) después de lo mostrado por Marvel y sus superhéroes.

Las cosas no funcionaron de la misma manera que en la compañía rival y Cavill solo realizó dos películas más: “Batman v Superman: El origen de la justicia” y “La Liga de la Justicia”, además de tener un pequeño regreso con una aparición especial en Black Adam.

Tras esta aparición en octubre, DC Cómics y Warner Studios anunciaron el regreso de Henry Cavill como Superman para futuros proyectos, pero en ese momento el anuncio de la llegada de James Gunn, quien terminó por cambiar la decisión, todavía no se había dado.

