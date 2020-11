Nathalia Milán inspira a las mujeres

Culiacán, Sin.- La cantautora de origen sinaloense, Nathalia Milán continua con todo en su trayectoria musical y ahora trae su nuevo sencillo, producido a lado del aclamado productor Camilo Lara, y el cual es un empoderamiento para la mujer.

El tema compuesto por ella misma se titula “No Te Las Voy a Dar”, y el cual la joven cantautora dijo entrevista para El Sol de Sinaloa es un canción en la que mezcla el ritmo de cumbia, pop, y la música urbana.

Explicó que el tema es como un resumen de todo lo que ha vivió durante su trayectoria en el medio de la música, “más que nada, quiero expresar lo que se puede llegar a vivir en la industria de la música como una mujer artista nueva, creo que se vive mucho abuso, y no nada más físicamente, psicológicamente también”.

Nathalia Milán además detalló que con este sencillo busca el empoderamiento a la mujer, “quiero transmitir un mensaje de empoderar a la mujer para que agarren seguridad, que aprender a decir que no, saber que nosotras podemos ser mujeres independientes y que no necesitamos de nadie para poder salir adelante con nuestras metas y objetivos”.

LA PANDEMIA

Milán platicó que el tiempo en cuarentena le sirvió bastante, “gracias a dios me fue bien en el sentido de que aproveche el momento para yo organizarme, trabajarme, trabajarme como persona, el estar bien yo, en aclarar como que todo lo que realmente quería hacer y tomar un poco el orden de sacar este proyecto porque me pasaba mucho que hacia temas y temas y no me decidía y luego hacia otro y decía no esta mejor este y así, entonces dejaba pasar otros temas que eran buenos, la verdad y sinceramente si traía como un desorden y una confusión musical entonces todo este tiempo me sirvió a mi para organizarme”.

PARA ESTE 2021

Respecto a este nuevo año que estamos por iniciar Nathalia compartió que seguirá trabajando con todas las ganas, “en mis planes esta sacar todas las canciones que están pendiente, se vienen varios temas más tenemos por ahí como unos cinco sencillos mas por lanzar la verdad es que también quisiera ser un álbum con temas también de mi autoría así como me gusta trabajar a mí”.

“No Te Las Voy A Dar” ya está disponible en todas las plataformas de streaming.





