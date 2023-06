Muere el actor Alan Arkin, ganador del Oscar por Little Miss Sunshine, a los 89 años

Alan Arkin, un versátil y prolífico actor estadounidense que prosperó tanto en papeles cómicos como dramáticos y ganó un Oscar por interpretar a un abuelo heroinómano en la película de 2006 Little Miss Sunshine, falleció a los 89 años.

Arkin murió en su casa de Carlsbad, California, el jueves, informó Variety citando una declaración de su familia.

Puedes leer también: ¿Jada Pinkett-Smith indujo a sus hijos al consumo de drogas? Jaden dio detalles sobre su experiencia

"Nuestro padre era una fuerza de la naturaleza con un talento único, como artista y como hombre. Adam, Matthew y Anthony, los hijos de Arkin, le adoraban y le echarán mucho de menos", escribieron en un comunicado enviado también a People.

Arkin actuó en decenas de películas, fue nominado cuatro veces al Oscar y ganó un premio Tony, el más importante de Broadway, en 1963 por su primer papel importante en el teatro, en "Enter laughing", de Carl Reiner.

Su primer papel importante en el cine también le valió una nominación al Oscar al mejor actor por interpretar a un marinero soviético en la comedia de la Guerra Fría de 1966 "The Russians are coming! The Russians are coming!".

Fue rechazado para el papel que lo llevó a los Oscar

Arkin fue rechazado inicialmente para el papel de "Little Miss Sunshine" que finalmente le valió el Oscar al mejor actor secundario porque los directores pensaron que estaba demasiado sano. El personaje era un malhablado abuelo de 80 años que estaba frágil y tembloroso por años de abuso de drogas y mal comportamiento.

"Es el mejor rechazo que he recibido en mi vida: pensaron que era demasiado viril", dijo Arkin, flexionando los bíceps y haciendo una pose de hombre musculoso durante una entrevista en 2007 con The New York Times.

Arkin hizo un memorable papel dramático como asesino psicópata en la película de 1967 "Wait until dark", junto a Audrey Hepburn. Más tarde dijo que odiaba las escenas en las que su personaje aterrorizaba a Hepburn: "No me gustaba ser cruel con ella. Me hacía sentir muy incómodo".

Sus otros papeles

Apareció como sordomudo en la adaptación de la novela de Carson McCullers "The heart is a lonely hunter" en 1968, obteniendo su segunda nominación al Oscar al mejor actor.

En 1970, protagonizó la versión cinematográfica de la novela de Joseph Heller "Catch-22", con una gran interpretación en una película considerada decepcionante.

Cultura Disfruta del ciclo de cine en homenaje a Tin Tan: lugar, fechas y costos

Arkin recibió elogios por su interpretación en el thriller de 2012 "Argo", que narra la historia real de una misión de la CIA para liberar a seis estadounidenses de Irán haciéndolos pasar por miembros del equipo técnico de una película ficticia sobre extraterrestres. La cinta del director Ben Affleck ganó el Oscar a la mejor película.

Arkin se mantuvo muy activo en el cine y la televisión hasta pasados los 80 años. Obtuvo elogios y nominaciones a los Emmy por la serie de televisión "The Kominsky Method", también protagonizada por Michael Douglas, que se estrenó en 2018.

Alan Wolf Arkin nació el 26 de marzo de 1934 en el barrio neoyorquino de Brooklyn, pero su familia se trasladó a Los Ángeles cuando él tenía 11 años. Su padre, pintor y escritor, perdió su trabajo como profesor tras ser acusado de comunista durante la era del "Miedo Rojo" de los años 50.

Arkin fue miembro original de la influyente compañía de improvisación cómica de Chicago Second City y cantó en un grupo folk que tuvo una versión de éxito del sencillo de los años 50 "The banana boat song", popularizado por Harry Belafonte. Arkin también trabajó como director de cine y teatro, hizo muchas apariciones en televisión y escribió varios libros.