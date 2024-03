Mario Sandoval se enfocará en nuevo álbum tras su eliminación de “MasterChef Celebrity”

En el arranque de la nueva temporada de “MasterChef Celebrity”, el reality de TV Azteca dedicado a la cocina, el músico Mario Sandoval fue el primer eliminado, un hecho para el que no estaba preparado, pero que lo deja con una buena experiencia y que lo encamina a enfocarse en un nuevo disco que representará su regreso a los escenarios.

“Me fui bien contento, para mucha gente puede ser algo triste o doloroso. Yo no hice nada de lo que pude haberme arrepentido, creo que cociné bastante bien, hice lo que tenía que hacer. Fui muy feliz, aprendí mucho, me salí de mi zona de confort, fue mi primer reality. Como experiencia fue una de las mejores cosas”, expresó en entrevista Mario Sandoval.

"Me dejé sorprender y eso fue lo que me hizo muy feliz. Lo que me duele es dejar de tener esa disciplina, esa convivencia y aprendizaje, salir tan pronto, porque me la estaba pasando bien”, agregó el cantautor, que recibió apoyo en sus redes sociales después de la eliminación.

“El apoyo de la gente que te quiere siempre va a ser bonito. Les quiero decir que se den la oportunidad de disfrutar el reality y que aprendan de cocina”, añadió el cantante.

Nuevas baladas por venir

Después de una pausa en la escena musical por motivos personales, sumados a la emergencia sanitaria mundial que comenzó en 2020, Mario Sandoval, quien formó parte de Lu junto a Paty Cantú, aseguró que está listo para seguir desarrollando su nuevo disco, cuya identidad corresponderá al estilo musical que ha mostrado a lo largo de su carrera.

“Estuve ausente mucho tiempo en la música porque sentí que no era el momento para mí, no tenía las herramientas suficientes ni el proceso para estar. Tomé la decisión inteligente de apartarme. Pero estoy volviendo con mucha fuerza”, explicó el cantautor.

“Voy a seguir con mis baladas, con mi dolor, con mis ilusiones. Yo soy un artista que hace baladas y voy a hacerlas, aunque no peguen, porque es mi esencia y tengo que estar atado a mi proyecto de vida que es a largo plazo, ser uno de los mejores compositores baladistas de Latinoamérica”.

Mario Sandoval adelantó que “Tu venganza” será el nombre de una canción del nuevo proyecto, que será lanzado en los próximos meses.