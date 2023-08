Mago Samed llevará su magia sinaloense al mundo

Culiacán, Sin. -Hace veinte años, el ilusionista Édgar Monárrez Urías, mejor conocido como Mago Samed inició en el mundo de la magia una inquietud que tuvo desde que tenía diez años, la cual despertó gracias a su padre, quien al hacerle un truco supo que lo suyo era desenvolverse en este increíble arte.

Sus inicios fueron en presentaciones privadas en donde cautivaba con su magia, con sus actos y su estilo, pero su profesionalismo lo llevo a posicionarse como el número uno en todo México y cualquier parte del mundo. “Yo solo le hago caso a ese ser que trabaja con tanta facilidad en el escenario, que lo único que hace es disfrutar lo que está haciendo, me pueden ver sudando porque cuando entro en trance es una energía que no la puedo evitar, no es físicamente es mental, pero es un trance en el que entro como mago, como ese Samed que no se dé que vida pasada llego con esas posiciones que tomo, ese carácter, ese perfil que solo dejo que fluya”, comentó el famoso ilusionista en su visita a las instalaciones del periódico El Sol de Sinaloa.

Durante la charla, el mago compartió que su preparación la recibe en año con año en Estados Unidos, “yo voy constantemente a EU, porque allá hay una asociación a la cual yo pertenezco, que se hacen unas activaciones y tenemos que estar actualizándonos, a la par de que tú le pones tu propia cosecha con tu estilo”.

“Con los años descubres cuál es tu estilo, cada quien lo tiene yo no quiero ser copia de nadie, al inicio yo veía a otros magos como David Copperfield y quería ser como ellos, pero ya con el tiempo maduras y si eso le gusta a la gente, simplemente eres tú”, compartió Samed.

“Sueños de Magia” se presentará en el Teatro MIA los días 8, 9 y 10 de septiembre. Foto: Kevin Chicuate | El Sol de Sinaloa

Sueños de magia

El Mago Samed ahora está por cumplir dos décadas de trayectoria dentro de la magia, y con la unión de la madurez, la fuerza, y la experiencia, lo que festejará en grande con un espectáculo muy al estilo Las Vegas, “Es un show muy especial, se llama Sueños de Magia, algo completamente nuevo y totalmente diferente, un espectáculo de ilusionismo, con 14 bailarinas, un show con calidad de Las Vegas, con tecnología de vanguardia, apariciones, desapariciones, performances, actos de riesgo, y muchas otras sorpresas”, comentó.

Detalló que es un show con 12 actos, ahora con un enfoque más para esos niños que ya se convirtieron en adultos, con muchas más calidad, “hablo desde como mis inicios, sale ese niño soñando y muestro cada etapa de lo que yo viví y lo planteo en diferentes escenas con doce actos diferentes, uno que habla de mi niñez, otro que habla cuando mi papá me dijo que chaplín era lo único que existía en la manera de divertirse, también de cuando conozco la ciudad de Las Vegas, de mi pasión por la playa, de cuando me caso, de mi desarrollo, es todo mi proceso como mago”.

Este show, el cual se presentará los días 8, 9 y 10 de septiembre en el MIA, asegura el experto en magia, se ofrecerá en otros estados de la república, así como en otros países, pero decidió presentarlo primero en Sinaloa porque son sus raíces, el lugar donde inicio, y quiere vivir esta gran celebración rodeado de toda su gente.

Destacó que este espectáculo es para toda la familia, ya que está creado con un formato teatral en el que los niños se van a poder inspirar en poder ser ilusionistas, lleva un mensaje para todo el público.

Samed también comentó sobre las 14 bailarinas, las cuales son sinaloenses y a las que describe con gran profesionalismo y entrega, así como también mencionó el increíble trabajo que realizaron los diseñadores y el sinaloense Gibran Álvarez.

A nivel mundial

El ilusionista sinaloense además confesó que ahora se encuentra tocando las puertas de otros países, a los que quiere sinceramente llevarle Culiacán al mundo algo único y que nace en aquí, en Sinaloa.

“Mi sueño es México, pero yo me veo en Asia, se me están alineando muchas cosas para iniciar un proyecto como mago mexicano, mago Charro, nos quitamos Las Vegas, nos cambiamos de atuendo y allá vamos con sombrero, tengo que aparecer mariachis, tengo que aparecer a las chicas con vestidos mexicanos, va a ver calaveras, día de muertos, estoy preparado una obra teatral de ilusión en la que vamos a trasladar a todo ese país con un ilusionismo mexicano y pues un proyecto que iniciaremos cuando terminemos este de Las Vegas”. Concluyó.

