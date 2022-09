La Única Internacional Sonora Santanera no adeuda nada al grupo de Carlos Colorado y María Fernanda

La Única Internacional Sonora Santanera, dará el grito la noche del 15 de septiembre en la explanada de la alcaldía de Benito Juárez donde amenizará con música romántica y tropical; al día siguiente, estarán en Ciudad Juárez donde actuarán también con motivo de las Fiestas Patrias, informaron sus integrantes en su casa de Vallejo de esta ciudad.

Y, para el sábado 17, musicalizan la puesta en escena La vida galante, con la actuación de Valente Badillo y producción de Arturo Carmona y más de 35 actores en escena, en el municipio de San Nicolás de los Garza, en Monterrey.

En conferencia presidida por los pioneros, Arturo Ortiz y Antonio Méndez, acompañados por ocho músicos de La Única Internacional Sonora Santanera, aclararon que son falsas las declaraciones de los representantes de la Sonora Santanera de Carlos Colorado y María Fernanda, por la cancelación de su show en Costa Rica, pues “no existe una deuda de tres millones de pesos a la viuda de Carlos Colorado, señora Yolanda Almazán”.

Además, la Única Internacional Sonora Santanera, una vez más comparte escenario con Paquita la del Barrio, el 13 de noviembre en el Auditorio Nacional. “¡Les demostraremos que volvemos a estar en este escenario, una vez más, luego de tener dos Lunas del Auditorio Nacional, lo hemos ganado por derecho de piso!”, coinciden Méndez y Ortiz.

Estas informaciones se dan con la asistencia de la abogada y notaria originaria de Costa Rica, licenciada Katia Vargas, quien avaló lo dicho por Arturo Ortiz y Antonio Méndez, que al ostentar la marca de La Única Internacional Sonora Santanera, no es posible que otras agrupaciones como Sonora Santanera de Carlos Colorado y María Fernanda, puedan aparecer en un escenario y ejecutar las canciones icónicas que datan de seis décadas atrás.

“Consecutivamente en los últimos 25 años hemos ido anualmente cada agosto a Costa Rica y no es posible que otras agrupaciones con el nombre de Sonora o Santanera pisen sus foros o teatros, porque nosotros somos los únicos como marca comercial”, afirmó Arturo Ortiz.

Se hizo hincapié en la conferencia que en Costa Rica, "no existe el Derecho de Reserva de ningún nombre de solista o grupo musical. Allá lo que vale es la marca comercial del grupo que da un servicio de actividad musical”, reiteró la abogada.

En 2019 las autoridades de Costa Rica impidieron que la Sonora Santanera de Carlos Colorado y María Fernanda dieran un concierto en aquel país. “No debemos nada, no debemos tres millones de pesos como han asegurado”, dice Arturo Ortiz.

“El mensaje que les mandamos es que trabajen y por más que lo intenten, nunca nos harán algo. Sí les vamos a demostrar que podemos entrar al Auditorio Nacional, se los vamos a demostrar con hechos dentro de dos meses.

“Que sigan su camino, que trabajen, no les hemos amarrado las manos. Si antes no los detuvimos -legalmente- cuando no tenían reserva, ahora menos que la tienen. Trabajen, que Dios los bendiga", aseguró el músico.

“Nosotros hacemos nuestro trabajo. Nosotros en cada show rendimos homenaje a Carlos Colorado, porque pretendemos mantener su obra vigente. Ellos se manejan con el lucro, lo único que han hecho es explotar a la Sonora Santanera malamente. La única que lo ha levantado es María Fernanda, la chica los ha levantado. Gracias a esa muchacha están donde están", agregó.

Aseguró que les llegó el rumor de que la agrupación "quiere apoderarse de la Orquesta de Dámaso Pérez Prado. ¿Cómo ven sus alcances?”.

Finalmente, anunciaron que la Única Internacional Sonora Santanera, se presentará por segunda ocasión en el Festival Internacional Cervantino, el próximo 19 de Octubre en el marco de la 50 edición.