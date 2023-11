La cinta Wish cumple el sueño Disney de María León, José Eduardo Derbez y Lucero Mijares

Cien años han pasado desde que Mickey Mouse llegó a las pantallas a contagiar con su magia al público. Un centenario después de haber sido creada por Walter Elias Disney, la empresa dejado marca en la cultura popular con cientos de escenas, personajes y producciones animadas.

“Wish: el poder de los deseos” es la nueva entrega del estudio que continua esta tradición, dirigida por Chris Buck, ya se encuentra en salas de cine.

“Para mí es un gran honor, es una película tan icónica para todos los que en la vida disfrutamos con Disney, que creo que somos absolutamente todos”, comentó María León en entrevista con El Sol de México, quien en el doblaje en español interpreta el papel protagónico de Asha, acompañada de Lucero Mijares como Dhalia, amiga de la protagonista y José Eduardo Derbez como Valentino, una pequeña cabra fiel a su dueña, a la que apoyará en su aventura.

La historia de Wish se desarrolla en el Reino de las Rosas, un lugar ubicado en el Mediterráneo, creado por el Rey Magnífico, quien a través de la magia tiene el poder de quitarle a los habitantes el deseo más anhelado, haciéndoles creer que tiene buenas intenciones, sin embargo, la sabiduría de Asha es tanta como para darse cuenta de lo contrario, así que ayudada por una estrella que escucha su deseo tratará de detenerlo y así liberar a su pueblo.

Con este argumento, “Wish: el poder de los deseos” comparte un mensaje de perseverancia, explicaron los miembros del reparto. “Trata de lo que tu sueñas y luchas por conseguir, no nada más esperes a que te lleguen las cosas, no importa lo que sea”, explicó José Eduardo Derbez, mientras Lucero Mijares agregó: “te queda que nunca pierdas la capacidad de asombro, los personajes que podemos ver son jóvenes que con ilusión persiguen sus sueños”.

“Uno de los mensajes importantes es que si pierdes de vista el camino de tus sueños, no vas a tener una motivación para salir adelante. También cómo de pronto un sueño por pequeño que pueda ser puede mover el mundo y generar cosas que cambien la vida para muchas personas”, comentó María León.

“Es un mensaje de ser incorruptible, de ser justos, de no callarse y ser fieles a los ideales. Todo eso te va a llevar a una recompensa en el camino”, añadió la actriz.

Cortesía | Disney Animation

AÑOS DE EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVA

Uno de los valores que más destacan en la nueva cinta es el peso que pone en la pantalla a través de mostrar al Reino de las Rosas como un lugar donde la felicidad y buena convivencia convergen entre una comunidad diversa, empezando por su protagonista, una mujer joven y fuerte de apariencia afrodescendiente. De esta manera “Wish” deja entrever en su historia cómo los ideales, roles sociales y de género han cambiado respecto a cómo era la sociedad en los primeros años de la compañía.

“Dejarlo en una película tan icónica era sumamente relevante e importante porque las nuevas generaciones van a empezar con eso”, dijo León.

“Si te pones a ver una historia de las películas de Disney te acuerdas ahora de lo que significa, por ejemplo que de pronto a una mujer dormida llegue un hombre a darle un beso sin su consentimiento. Hoy en día se crea esta evolución, en aquel momento era perfecto, una idealización, un sueño, hoy los valores son otros”, declaró la protagonista, aclarando que lo ideal no es condenar el pasado, sino evolucionar.

DOBLAJE, UN DESEO CUMPLIDO

El nuevo largometraje de Disney representó el debut en el doblaje para la triada de actores, una participación que calificaron como un deseo cumplido. María León, Lucero Mijares y José Eduardo Derbez hicieron su primera aparición tras el micrófono compartiendo créditos con Francisco Colmenero, una leyenda del doblaje, además de otros talentos como Jerry Velázquez, Pepe Vilchis, Irina Índigo o Luis Leonardo Suárez.

“Cumplí muchos deseos, ser una princesa de Disney. La confianza de Disney que es un voto de fe que personalmente me confirma que las decisiones que he tomado en mi vida y el camino que llevo es lo correcto. Me detona en ese lugar muy personal, mi niña de cuatro años y la de hoy de 37 está muy agradecida de por fin lograr este sueño que juro que pensé que no me iba a tocar vivir”, apuntó María León.

“Uno de mis deseos sí era doblar en Disney y se cumplió. Me da mucha emoción pertenecer a una película de Disney, sobre todo a esta que son los 100 años. Traemos los sentimientos muy a flor”, aseguró el actor.

“Wish: el poder de los deseos” ya está disponible en salas de todo México.