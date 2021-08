La cantaora Buika habla de la clave del éxito

PAMPLONA. Buika lleva media vida recorriendo el mundo con su arte y cuenta con fans por mil rincones, pero, según ha señalado en entrevista, “el éxito es una sensación que está en tu corazón y tu cabeza y no tiene nada que ver con lo que tengas fuera”.

Por este motivo, ha dicho, la clave de la vida es vivirla tranquila y no perder el tiempo en desequilibrarse.

La cantante, con su voz rota e influencias de múltiples culturas, hará este domingo parada en el festival Flamenco On Fire con Josemi Carmona como artista invitado dentro de su gira por España, un concierto en el auditorio Baluarte de Pamplona que lleva días con todas las entradas agotadas.

"No acostumbro a prepararme los shows porque luego no me acuerdo, prefiero salir ahí como el toro que sale a la plaza. De seguro entrará algún que otro tema de los discos anteriores, pero sobre todo muchos temas que grabé con Santana y no salieron en el disco, cosas que de repente improviso en ese momento, temas que tengo guardados… traigo mucha cosa fresca porque tengo muchas ganas de pasarlo bien.

Qué prefiere, ¿una canción perfecta o con fallos fruto de la emoción del momento?

Yo prefiero la diversión total y absoluta y esto admite cierto margen de error. Mi fórmula es la no fórmula, es salir y enfrentarte a lo que llevas haciendo toda la vida, no me gusta tener que llevar mochilas. El escenario para mí es todo lo contrario, la no necesidad de control, el poder abrirte en canal y contar lo que eres de verdad.

¿Le han ayudado los años a quererse más?

Yo lo único que necesito en esta vida, como me enseñó mi hijo, es estar tranquila. Quererme y estar guapa a días más y a días menos. A veces tenemos una tontería en la cabeza muy grande. ¿Tienes a tus niños bien? ¿Estás bien con tu vida? Tranquila, lo demás va y viene.

¿Hay machismo y racismo en el mundo del flamenco?

No lo sé, pero yo no voy a jugar a eso. Cuando esté frente a alguien que tenga unas actitudes que a mí personalmente me parece que no son las correctas no voy a quedarme a desequilibrarme para pelear, no tengo tiempo para eso. La historia no es si hay o no hay racismo o machismo, es cómo tú lidias con ello.

¿Se acoge el arte de igual manera en todo el mundo?

Es diferente pero en el fondo es muy igual. Hay países que defienden más la cultura que otros pero también depende esto mucho de las dimensiones porque hay que entender que un país como Estados Unidos son muchos millones de personas y, si lo que haces le gusta a un 0,001 por ciento de la población, te va a ir bien. La situación musical y cultural es diferente dependiendo del país, pero gente a la que le guste escuchar música la hay en todas las partes del mundo.

¿Es quizás la música una de las pocas cosas capaz de unir a todas las personas?

No sé si a todas, pero a la inmensa mayoría sí. Yo soy testigo de una persona que me decía que la música no la sentía, que no recordaba ninguna canción y no tenía ningún entusiasmo por ese arte, que no le transmitía nada. Esas personas también existen, pero la inmensa mayoría tienen una emoción hacia la música.