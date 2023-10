Jose Andrea impacta con adaptación de un hit de Mago de OZ con banda sinaloense

Una fusión entre el folk metal y la banda sinaloense no es algo que se vea todos los días, pero José Andrëa, exvocalista de la banda española Mägo de Oz, y La Refrescante Banda Aljibe lo hicieron con el tema de "Hasta que el cuerpo aguante".

"Hasta que el cuerpo aguante" es el quinto sencillo del álbum "Finisterra", lanzado en el año 2000 y ha sido uno de los temas más populares por los fans de Mägo de Oz gracias a su letra y a sus ornamentaciones musicales.

También puedes leer: Master of Puppets, la canción que Stranger Things trajo a las nuevas generaciones

Sin embargo, esta colaboración hecha por la Banda Aljibe originaria de Hueypoxtla, Estado de México, ha innovado completamente este hit tan importante en el cual, como hace 23 años, José Andrëa es la voz principal del tema.

A pesar de que la banda del regional mexicano se encuentra activa desde 2008, es la primera vez que hacen una colaboración tan importante como esta, logrando ensamblar dos géneros musicales completamente distintos, en una impactante adaptación musical que fue lanzada a luz pública el pasado martes 03 de octubre del 2023.

Las colaboraciones de artistas de diferentes géneros con bandas de regional mexicano cada vez son más frecuentes, pues no podemos olvidar cuando Snoop Dogg y la Banda MS lanzaron "Qué maldición" en el año 2020.

A este trend también ya se le sumaron, Bad Bunny con Grupo Frontera en "un x100to", o bien como el tema de "El Jefe" de Shakira en colaboración con Fuerza Regida.

José Andrëa y la banda Aljibe han demostrado que el Atlántico no es una barrera que pueda detener la música y dejó claro no hay frontera ni límites para adaptar cualquier género musical. Hay quienes todavía no creen en la norteñización musical y no sería una sorpresa que algún artista se reinventara completamente en esta etapa de la industria musical mexicana