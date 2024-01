Jodie Foster une talento con la directora mexicana Issa López en True Detective

Jodie Foster se siente cómoda con el lugar en que se encuentra actualmente, pues a unos meses de haber cumplido 60 años, la ganadora del Oscar disfruta de contar con muchos años de trayectoria que le brindan el conocimiento necesario para aportar algo más allá que su actuación cuando pisa el set.

“No es mi historia, estoy aquí para apoyar la historia de alguien más, y de alguna manera eso es un alivio, y también es un placer del que la gente no te habla, lo divertido que es, conforme te haces grande, ser la persona que tiene cierta sabiduría o experiencia que traes a la mesa, sabiendo que estás ahí para soltar en un momento de otro”, cuenta en entrevista con El Sol de México.

“Ya no es mi tiempo, ya lo tuve, me sorprende lo bueno que es eso, ser parte de un equipo. Cuando era más joven sentía mucho que estaba haciendo películas sola, siempre era sobre mí y mi viaje, pero es más divertido ser parte de un buen equipo”, agregó la también directora.

Actualmente, Jodie Foster protagoniza junto con Kali Reis la serie True Detective: Tierra nocturna, donde trabajó bajo la dirección de la mexicana Issa López. En dicha producción ambos dan vida a dos detectives con personalidades opuestas, que investigan la desaparición de un grupo de científicos en Alaska.

Para Kali, quien antes de ser actriz se desempeñó con gran éxito como boxeadora profesional, este papel le permitió combinar sus dos mundos, trayendo la fortaleza y determinación que su deporte le requería.

“Está ese balance en el medio, quizá las cosas no salgan como lo esperabas en el ring, pero te tienes que mantener en el plan, porque si no te van a noquear, traje eso al set. También el trabajo físico, por supuesto, ella es una oficial de Policía en un mundo dominado por hombres. Debe mantenerse de pie, al ser una ex militar, que no sabe a dónde llegará, no importa cuánto se prepare, debe adaptarse. Eso es importante para ella”.

DEFIENDE LAS HISTORIAS DE MUJERES

Issa López, quien aseguró haber escrito gran parte de la serie mientras escuchaba el álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, de Billie Eilish, considera que el terror puede ser un atajo para los creadores de historias, pues les permite escapar por unos segundos de los horrores de su realidad.

“Son historias bonitas, porque son terribles. Porque lo horrendo pasa ahí, por eso el terror es útil, podemos poner todos los horrores y los miedos ahí, ahí se desarrollan de principio y a fin, y se van a resolver. Y luego podemos caminar y seguir con nuestras vidas”, explicó.

La también realizadora de Vuelven (2017) y Efectos secundarios (2006) recordó que su pasión por el terror proviene de haber escuchado los relatos de las nanas que cuidaban de ella y su hermana cuando eran pequeñas, por lo que reconoció la labor femenina en la transmisión de historias.

“Las mujeres somos quienes tenemos la posibilidad de contarnos las historias generacionales. Los padres de ahora han cambiado, porque finalmente se están involucrando en esa parte. Pero las historias de ponerte a dormir, durante muchos años fueron departamento de las mujeres, era lo más natural que nos convirtiéramos en las contadoras de historias para todos nosotros”.

APLAUDEN LA COSMOVISIÓN MEXICANA

Para Jodie y Kali el acercarse a las cosmovisiones mexicanas e indígenas, y su conexión con el más allá, fue un gran aprendizaje en cuanto a su manera de ver la vida. La también protagonista de El silencio de los inocentes, quien además visitó el Festival Internacional de Cine de Morelia en octubre pasado, aseguró que a través de esa visita a Michoacán se acercó más a nuestras tradiciones.

“Es algo que todo el mundo debe aprender, y es mejor que lo aprendan rápido, porque todos vamos para allá. Estuve en Pátzcuaro para el Día de Muertos, fue toda una experiencia que me cambió la vida, nunca la voy a olvidar. Muy real, estar con esas personas que pasaron toda la noche en el cementerio en las tumbas, las velas, la comida, estar en las casas de las personas honrando a los muertos, fue muy especial”.

Su co estrella, quien es descendiente de las tribus indígenas Cherokee, Nipmuc y Seaconke Wampanoag, agregó que existen muchos puntos en común en cuanto a la relación con los muertos, algo que desde pequeña ha encontrado muy positivo.

“La manera en que, especialmente, la cultura mexicana honra a los muertos es muy hermosa, y es muy familiar con la cultura indígena. Hay muchas similitudes en lo que hacemos como indígenas, es lo mismo, es una cosa hermosa que no se basa en el miedo, no lo ves con miedo, van caminando juntos. Hay luz y oscuridad, hay bien y mal, hay un balance”, finalizó.

True Detective: Tierra nocturna es la cuarta temporada de la serie de antología creada por Nic Pizzolatto. Se estrena este 14 de enero en la plataforma HBO Max.