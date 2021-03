Héroes vuelve a la TV después de 15 años

Pensar en una serie de televisión o película sobre superhéroes era una aventura de locura hace 15 años, recuerda Tim Kring. En ese entonces había creado una serie de televisión llamada Héroes, sobre personas comunes y corrientes que descubrían tener poderes sobrenaturales.

“Fue la primera serie mainstream con esta temática. Y eso es porque en su momento los ejecutivos, equipos de marketing, canales y estudios sentían que el género de superhéroes era para una audiencia de nicho. Pero Héroes se planeó para un público masivo”, dice el guionista en entrevista con El Sol de México.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Gossip Falcon y el Soldado del invierno, los herederos del Capitán América

Héroes sigue la historia de Claire Bennet (Hayden Panettiere), Isaac Méndez (Santiago Cabrera), Hiro Nakamura (Masi Oka), Matt Parkman (Greg Grunberg) y Peter Petrelli (Milo Ventimiglia), seis personas comunes y corrientes que descubren tener superpoderes. La serie regresa a la televisión hoy a las 21:40 horas en el canal de Syfy.

En 2006 que comenzó sus transmisiones, el referente de superhéroe más famoso en televisión era la historia de Superman en Smallville, mientras en cines corría el éxito de X-Men. Pero Héroes tenía una característica que la diferenciaba: su trama no provenía de ningún cómic. “Y por eso fue que pude romper todas las reglas”, señala Kring. “Recuerdo que mientras pitchaba el show le mostré una idea a un famoso escritor de cómics y estaba obsesionado con no romper las reglas que había en cómics como X-Men. Pero en esta historia siempre me interesé más en ellos como personas que en sus poderes; incluso los poderes parecían obstáculos”.

La idea era humanizar a estos personajes para vincularlos emocionalmente con el público. “Podíamos tener personajes como alguien que tenía problemas en su trabajo, con su familia, con su novia y que de repente descubre que puede volar. Pero no es un superhéroe de entrada, es sólo un tipo con problemas que puede volar y que sigue su vida común. Eso era mucho más interesante que hablar sobre los poderes en sí”.

Gossip Teatro del Parque presenta cuatro obras de Odín Dupeyrón en vivo

Héroes logró su objetivo y logró una audiencia por encima de los 14 millones de espectadores en su primera temporada, la más alta para su canal NBC. Ganó un Emmy y un Bafta, y fue considerada para dos Globos de oro

Parte de su éxito tenía que ver con su mensaje, cuenta su creador. Y es que para entonces, Estados Unidos se encontraba inmerso en una grave crisis social. “Por primera vez la gente hablaba del cambio climático; en mi país estábamos en dos guerras; el 11 de septiembre era reciente y la gente estaba asustada unas de otras; en el cine veías películas sobre terroristas”.

Héroes buscó conectar al público de nuevo: “Tenía la intención de contar una historia sobre la gente más común, sin importar dónde estuviera. Que incluso sabiendo que tu vida era ordinaria, podías hacer algo extraordinario. El show además tenía esa cualidad espiritual con la frase 'Todos estamos conectados’ que en la primera temporada usamos unas 100 veces”.

El mensaje de la historia sigue siendo tan vigente que su creador Tim Kring no duda en traerla de vuelta con un nuevo programa. “Su universo es muy grande porque nunca nos limitamos al número de personajes, puede ser cualquiera. Así que hay un lienzo gigante sobre el que puedes pintar. Así que sí, hay oportunidades de volver con algo nuevo. Hay cosas que se están hablando ahora”.