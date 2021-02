Grecia Campos busca reinventarse

Culiacán, Sin.- La cantautora Grecia Campos nacida en Colima, pero que actualmente radica en León, Guanajuato, deja un poco los covers y ahora le apuesta a las canciones de su autoría, llevando en su esencia una combinación de géneros de balada pop, pop y regional.

Grecia Campos acompañada de su guitarra, busca reinventarse con contenido inédito así lo explicó la joven cantante en entrevista exclusiva, “cuando yo comencé la carrera comencé a subir correo al youtube y alguna otras redes sociales pero eran covers, entonces la gente comenzó a identificarme por estos que yo subía de manera distinta, pues yo le ponía mi toque y aparte yo los tocaba sola entonces la gente me empezó a identificar así, a muchos les gusto la forma o como se escuchan las canciones pero de manera acústica y fue como más me empezaron a ubicar algunos, pero ya ahora cambio pues esa versión a canciones que tal vez la gente no conoce porque son composiciones mías algunas ya las ubican porque ya las subí a las redes sociales”.

Gossip Brandon Báez dice “Y fuiste tú”

Recientemente lanzó “Por ti”, una canción de su autoría con un video que promociona la ciudad de León Guanajuato, y en la que mezcla sonidos particulares del género pop, incluyendo sonidos de órganos tipo hammond y solos de guitarra en la melodía, la cual explicó es de tema amoroso, pero que en el video ese amor puede ser tanto el amor de pareja, como el familiar, el de un padre, de una madre a sus hijos o el de una abuela a sus nietos.

Durante la entrevista Grecia compartió que ella tiene un lema sobre la música y con el que muchos de sus seguidores la identifican, “La música no es para pasar el rato, es para pasar la vida”, pues asegura que la música para ella es un refugio algo que la ha acompañado desde muy pequeña en momentos tristes y en momentos alegres, “la música tiene para todos los estados de animo y yo considero que es algo con lo que podemos pasa la vida para llevarla un poquito más relajada, la música me ayuda a expresarme, cuando me siento alegre me ayuda a disfrutar ese momento”, aseguró.

Apasionada e influenciada por la música se introduce en el mundo artístico desde pequeña. Foto: Cortesía | @GreciaCamposOficial

Al preguntarle que es lo que ella quiere ofrecer con su música Grecia confesó que quiere que se identifiquen con sus temas, así como a ella muchas composiciones de otros artistas la han hecho sentir cosas muy padres tales como sentir que ella esta viviendo esa historia, “quiero que se identifiquen con las historias de mis canciones, que la música les transmita algo positivo y para todos aquellos que les guste cantar o que les guste algún instrumento que también sea parte de inspiración para que ellos sigan con ese sueño y que vean que es algo que realmente se puede hacer”, comentó la también guitarrista.

Para la cantante la carrera de música es muy difícil pues en el camino se van cerrando muchas puertas, dice es difícil también posicionarse en un buen lugar, en cuestión de lograr avances significativos y señaló, “también ha sido muy difícil por la competencia que se tiene en este medio, es un medio y una carrera muy competitiva hay mucho talento en muchos lados, entonces el punto es estar sacando cosas nuevas, estar ofreciéndoles canciones nuevas para que la gente no se aburra de lo mismo”.

Puedes leer: Rafa Becerra estrena un nuevo EP especial para los enamorados

Sobre el tema de la pandemia Grecia destacó que fue y sigue siendo una situación muy difícil pues afirma que al sector musical fue muy golpeado, al tener que posponer muchos eventos y hasta cancelar otros, pero por el lado positivo la cantante aseguró, “yo creo que todo esto nos permitió aprender a valorar a la gente que tenemos, aprender a valorar la salud que tenemos y pues tener un poquito más de tiempo para nosotros mismos, así como también me enseñó que aunque nosotros pongamos o planeemos cosas, no siempre se van a poder hacer vamos aprender a sacarle lo bueno a las situaciones y pues aprendí que aunque yo tenga predispuestas muchas cosas yo pongo y Dios dispone”.

Por último la compositora de alrededor de 25 canciones adelantó que para este 2021 tiene programado sacar nuevos temas de su autoría, sacar también nuevos videos, los que se van a poder encontrar en todas las plataformas digitales.





















Lee más aquí: