Axel Alcántara, con metas bien definidas

Culiacán, Sin.- En el 2009 Axel Alcántara siendo un adolescente subía al escenario por primera vez para iniciar su carrera artística con el proyecto profesional “Si nos dejan”, un musical del género ranchero que se presentó en la Ciudad de México alrededor de dos años.

Hoy, rumbo a 10 años de haber iniciado su trayectoria artística, se siente orgulloso de los logros que ha obtenido, “he sido muy bendecido en mi carrera y eso es de agradecerse y de valorarse muchísimo”, así lo dijo el actor en entrevista vía telefónica.

Recientemente lo vimos en “La reina soy yo”, “Hoy voy a cambiar”, “La Guzmán”, “3 milagros” y “Esta historia me suena”, y en teatro “Fiebre de sábado por la noche”, musical que, a tres semanas de haber arrancado, tuvo que ser interrumpido por la pandemia del Covid-19, a lo que comentó, “la pandemia nos cerró temporadas, nos cerró todos los teatros y cambio por completo le dio una página tremenda al medio artístico, lo tiene bien sacudido, y pues creo que ha sido para todos bien difícil”.

Pero el confinamiento no detuvo al actor pues aseguró que no dejo de trabajar, “me dio oportunidad de empeñarme y dedicarle mucho tiempo a mi casa productora A3 Films, en donde estuve muy creativo hice videos musicales, comerciales para algunas marcas, hice un par de cortometrajes, así que le eché ganas y pues justamente este año comienza con nuevo lanzamiento de video y siguen muchas producciones en puerta de gente que me esta contactado para trabajar conmigo porque les gusta mi trabajo, porque les gusta mi estilo la calidad que ofrezco y más que nada mi forma de trabajar”, comentó el también director.

Al preguntarle como visualiza Axel Alcántara este 2021, respondió, “me siento muy agradecido y motivado de este año a pesar de que pinta medianamente bien, ósea no podemos decir que va a ser la maravilla, pero vamos con energía, vamos con positivismo, con metas bien planteadas a tratar de seguir contando historias a tratar de generar contenido de calidad y de hacer algo por nuestro medio”.

El actor asegura que su prioridad número uno es su carrera como actor, pero desea firmemente poder conjugar la actuación con la dirección y fotografía, “la verdad me encantaría poder tener proyectos que duren tres o cuatro meses de filmación y después pueda dedicarle el resto de tiempo a mi casa productora que también quiero que genere contenido, quiero que genere cortometrajes, largometrajes, publicidad, etc… porque también me llena muchísimo mi faceta como director y fotógrafo me hace muy feliz, entonces mi ideal sería poder trabajar unos meses del año en proyectos como actor y otros tres o cuatro meses del año como director y fotógrafo y dejar el resto del tiempo para lo que salga, ese sería mi ideal y para eso vamos trabajando, con esfuerzo, con dedicación, calidad y pues reaccionando a lo que se nos va presentando en la vida”.

Por último Axel compartió que quisiera considerarse un artista completo, “quisiera sentirme realizado artísticamente y la realización artística puede venir de muchos lados, quisiera considérame como un artista completo, pero si es sola y exclusivamente como director o como fotógrafo yo sería muy feliz y si es solamente como actor también sería muy feliz, entonces primero que nada seguirme dedicando a lo que me dedico y tener la oportunidad de hacerlo aquí, allá en México, Estados Unidos o donde sea, y antes de cualquier otra cosa con salud, con mi familia y con mi madre teniendo eso ya estoy del otro”, concluyó.

Axel Alcántara se encuentra en la Rivera Maya grabando un nuevo proyecto, en donde se encuentra haciendo una participación para una nueva serie para Amazon.





















