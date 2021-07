Lorenzo Davis le canta al amor con “Sociedad”

Bajo el ideal de vivir en una sociedad donde el amor libre triunfe, Lorenzo Davis presenta el cover “Sociedad”.

“Más que nada es refrescar la canción, decirlo a mi manera como a mí me gusta, y la verdad, a mí me pareció super importante cantar Sociedad por lo que estamos viviendo, venimos de una pandemia, donde estamos en casa siempre, en redes sociales viendo que es lo que pasa y que si uno hace y el otro no”, detalló el cantante en entrevista vía telefónica para El Sol de Sinaloa.

“Sociedad” es una canción que surge de dos personas que tuvieron una relación amorosa y pasional, que pasó por diferentes momentos; fue real, fue verdadera, pero terminó luego de un tiempo por lo que los rodeaba, un tema escrito por Esteman junto al productor de la canción Julián Bernal.

El también actor, explicó que ya tenía bastante tiempo queriendo sacar este tema: “ya tenía mucho queriéndola hacer, tratando de cantarla de nuestra forma con electro pop, que es lo que a mí me gusta, que es mi género y que es lo que yo estoy ahorita como que regresando tantito”.

Al preguntarle que si que es lo que Lorenzo Davis quiere ofrecer con su música esto fue lo que respondió: “yo simplemente lo que quiero es que todas las canciones que yo interprete o escriba tengan un mensaje, que siempre haya alguien que la vaya a escuchar y la acepte, entonces creo que es más allá del género, creo que es escuchar lo que se dice, creo que todas las personas estamos cargados de mensajes, cargados de sentimientos y creo que las personas a veces juzgamos por lo que vemos y no por lo que escuchamos”.

“Para mí la música es algo que toca vibras, sentimientos”. Foto: Cortesía | Lorenzo Davis

“Entonces yo lo que quiero ofrecer es mi sonido y ser muy orgánico y muy real con las personas, con lo que digo y con lo que ven en mí, entonces, yo simplemente creo que soy un ejecutante, yo quiero dar mi aportación al arte y dar mi aportación con una propuesta musical y que pueda entrar a todas las casas”, agregó.

Lorenzo define la música como libertad: “me parece que la música es libertad, ósea, no tiene fronteras, creo yo que el arte tiene el poder de cambiar el mundo, en forma de música, en forma de una obra de teatro, en forma de lo que sea, pero siempre que sea a través de un sentimiento y que alguien le de forma creo que es magnífico, para mí la música es algo que toca vibras, sentimientos”.

Durante la charla telefónica el cantante confesó que la pandemia le dejó mucha reflexión: “he tenido perdida, pero también he ganado otras cosas, pero creo que lo más fuerte que he aprendido ha sido estar con los brazos abiertos para quien lo necesite y valorar a todas las personas de mi alrededor, todo esto vino a enseñarnos muchas cosas”.

Para concluir, Lorenzo adelantó que está preparando nuevo trabajo: “Voy hacer un tema del señorón José José, espero que a la gente le guste, tengo miedo porque el electro pop es un género que me encanta, pero yo no sé cómo tomé la gente un tema de este ídolo en este género, entonces estoy trabajando en esto y creo que es un reto muy grande, también vienen temas inéditos, pero iré dejando que todo fluya no presionare nada, las cosas saldrán solitas y solitas se irán dando”, concluyó.





















