Art de las Fuentes deleita a sus fans con su nueva canción “María”

Culiacán, Sin.- El artista mexicano Art de las Fuentes, se encuentra de estreno con su nuevo sencillo “María”, un tema con un estilo country que representa la realidad de muchas relaciones de pareja, donde el amor y el odio se mezclan y dan vueltas minuto a minuto.

Se trata de un trabajo cuya producción corrió a cargo de 3KMKZ por Pepe Portilla y Kenji Domínguez, la composición fue de Art de las Fuentes junto con Pepe, Héctor Mena y Oliver García; y el cual de la Fuente explicó en entrevista para El Sol de Sinaloa, es un tema muy personal, ya que la escribió y dedicó a su ex pareja.

“Sí me duele un poco, porque al mismo tiempo de que me gusta mucho la canción, cada vez que la canto me recuerda a ella y esta es mi manera de dejarla ir”, detalló.

Art de las Fuentes ha sido compositor, productor y director artístico en más de 80 proyectos, abarcando música, televisión, cine y publicidad.

Su trabajo ha sido galardonado con múltiples reconocimientos y nominaciones como: Pantalla de Cristal, Caracol de Plata, Luminaria de Oro, Micrófono de Oro, Latin Community Awards U.S.A, Sol de Oro, Palmas de Oro y el Festival Internacional de la Canción de Gibraltar.

Durante la charla Art aseguró que, este año afortunadamente él se encuentra trabajando mucho y a la gente le está gustado lo que está haciendo a lo que se encuentra muy agradecido de que cada vez se escuche más su música.

“Escribo mucho para muchos artistas, pero este año si decidí sacar varias canciones yo, porque como me dedico a hacer la música que cantan otras personas, muchas veces dejo mi proyecto de lado, pero este año decidí a sacar mi música”, compartió.

Señaló que, aprendió muchas cosas de este año pandémico, “sí aprendí muchas cosas, pero creo que lo más importante es que tenemos que dar gracias por todo el tiempo que tenemos en este plano, y pues realmente tenemos que aprovechar al máximo el tiempo y ser felices y entregarnos a lo que hacemos y ver hacia adelante”.

Confesó además que la música es lo que él decidió a lo que él le dedicaría su vida, “para mí, el motivo de despertar todas las mañanas es pensar en cómo le voy a hacer para que algunas de mis canciones viva más tiempo que yo, entonces ese es el objetivo general de mi vida y todo lo que hago tiene que fortalecer ese objetivo”.

Para concluir Art de las Fuentes adelantó que Vienen muchísimas canciones, “ahorita va a salir una canción que se llama “Mi Tribu”, todo parece indicar que será el tema de entrada de un programa de televisión abierta; y también muy pronto saldrá el videoclip de “Respiro” el cual este es de una canción que ya saqué hace como tres meses y este video es la historia de un alíen que termina aquí en nuestro planeta y tuvo que dejar a su novia en otro planeta nunca la podrá volver a estar con ella”, concluyó.

















